Zcoin lance un financement participatif pour poursuivre sa décentralisation

SINGAPOUR, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ — Zcoin (XZC), une monnaie garante de la confidentialité, a récemment lancé son Zcoin Crowdfunding System (ZCS) – système de financement participatif Zcoin – comme une étape clé dans la décentralisation du financement et de la prise de décision du projet.

L’équipe centrale de Zcoin a récemment élaboré ses plans de poursuite de la décentralisation du projet et d’élimination de tout point d’échec dans son article publié dernièrement. L’équipe de Zcoin vise à ce que le ZCS serve de transition entre le financement direct de la récompense du bloc et un modèle de don et commence à financer des tâches auxiliaires telles que le développement subsidiaire, l’intégration de tierces parties, ainsi que la gestion et les évènements communautaires.

Le ZCS permet à tout membre de la communauté de proposer, d’approuver et de financer des activités. Quiconque peut soumettre une idée de fonctionnalité, de tâche ou de service à la discussion et, une fois que celle-ci a suscité un intérêt suffisant, elle est approuvée pour que les donateurs commencent à la financer. Les fonds sont alors débloqués en fonction des étapes spécifiées, ainsi que des mises à jour régulières de l’avancement du projet. Le ZCS utilise le Github de Zcoin pour la transparence afin qu’il y ait un historique traçable de toutes les propositions et de leurs modifications.

« Comme il s’agit d’un projet garant de la confidentialité, la décentralisation est essentielle pour la durabilité à long terme, laquelle comprend la gouvernance et le financement. Bien qu’une récompense du bloc nous ait bien servi à jeter les bases de Zcoin, elle peut entraîner une dépendance excessive à l’égard de l’équipe principale », a déclaré Reuben Yap, coordonateur du projet de Zcoin. « Nous avons examiné de nombreux modèles de financement, y compris des trésoreries décentralisées où les propositions sont votées en fonction des enjeux, mais qui aboutissent souvent à des ploutocraties. ZCS s’inspire du bon exemple donné par le système de financement participatif communautaire Monero et montre également que des projets garants de la confidentialité concurrents peuvent se compléter, notamment en s’inspirant les uns des autres et en collaborant à la recherche. J’ai bon espoir que le ZCS entraînera une participation accrue de la communauté au projet en forgeant une façon simplifiée de chercher du financement ».

Zcoin s’apprête également à lancer Lelantus, sa propre innovation qui a suscité beaucoup d’intérêt dans les milieux universitaires, comme protocole de confidentialité de dernière génération en 2020. Contrairement à zkSNARKs et à ses variantes, Lelantus n’a pas de configuration de confiance, ne repose que sur des hypothèses cryptographiques standard et utilise une construction relativement simple, ce qui la rend facile à déployer et à maintenir tout en réalisant un ensemble de fonctionnalités similaires, comme les paiements directs anonymes.

À propos de Zcoin :

Zcoin (XZC) est une monnaie anonyme, décentralisée, en open-source, qui vise à assurer la confidentialité et l’anonymat de ses utilisateurs lors de leurs transactions sur la blockchain. Elle est la première à développer et à mettre en œuvre le protocole Sigma, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une confidentialité complète sur leurs transactions par le biais de preuves cryptographiques à divulgation nulle de connaissances, sans qu’il y ait besoin d’une configuration de confiance. Ses laboratoires de recherche ont également créé le protocole de confidentialité Lelantus, dont les milieux universitaires ont fait l’éloge et qui devrait être mis en service sur Zcoin en 2020.

Zcoin a également été la première pièce à mettre en œuvre les vérifications par l’arbre de Merkle sur son réseau pour le minage égalitaire, ainsi que le protocole Dandelion++ qui protège les identités des utilisateurs en empêchant que leurs adresses IP soient liées à une transaction.

En 2018, Zcoin est entrée dans l’histoire en faisant en sorte que les élections du Parti démocrate thaïlandais se déroulent sur sa blockchain avec plus de 127 000 votes exprimés dans tout le pays.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1059449/Zcoin_Logo.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1059448/zcoin_ crowdfunding_system.jpg