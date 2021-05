WHR Group Divulga Resultado de Benchmark de Remanejamento de Funcionários

MILWAUKEE, Wis., May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O WHR Group, Inc. (WHR), líder na indústria global de remanejamento de funcionários, realizou um estudo de Benchmark de Mobilidade Global pesquisando algumas das maiores empresas dos EUA de várias indústrias. O resultado da pesquisa mostra como as empresas mudaram suas políticas de remanejamento de funcionários, até mesmo durante 2020 e a pandemia. Os entrevistados incluíram funcionários corporativos que trabalham em RH, gestão de mobilidade, gestão de talentos e departamentos de benefícios e remuneração. Eis aqui alguns resultados:

Os benefícios de remanejamento ainda estão em alta, mesmo com a pandemia de COVID-19.

85% das empresas oferecem algum tipo de benefício para venda de casa para os funcionários transferidos.

67% dos entrevistados indicaram escassez de talentos, mas incluem seu programa de mobilidade nas estratégias de recrutamento de candidatos.

Os benefícios de montante fixo em tendência no momento são oferecidos frequentemente como complemento dos benefícios básicos de remanejamento vs um pacote de benefícios autônomo.

Mais de 57% dos entrevistados têm um programa de remanejamento internacional e 88% têm políticas de transferência permanente de expatriados ou internacionais. Mais de 50% consideraram as leis de imigração a parte mais difícil para os remanejamentos internacionais, sendo a África e Ásia considerados as áreas mais difíceis. As leis de imigração e o clima político na África são considerados os mais problemáticos. As leis de imigração e a barreira linguística na Ásia apresentam os maiores desafios. Habitação temporária; serviços e acomodação no destino; bens domésticos; assistência com visto e imigração; e assistência fiscal são considerados benefícios essenciais para transferências e atribuições internacionais.

Dos 68,5% que oferecem custos de fechamento no destino, 76,5% não limitam esse benefício, embora o limite do suporte seja uma maneira de controlar os custos da empresa. A maioria das empresas criou pacotes de benefícios com base no transferido médio, nem sempre considerando as culturas individuais e a dinâmica familiar. Isso pode levar a solicitações de exceção de política por parte dos funcionários.

