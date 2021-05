WHR Group publie ses résultats de référence sur la mutation des employés

MILWAUKEE, Wisconsin, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Group, Inc. (WHR), un leader mondial dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale, a mené une étude de référence mondiale sur la mobilité interrogeant certaines des plus grandes entreprises américaines opérant dans une variété de secteurs. Les conclusions mettent en lumière la manière dont les entreprises ont changé leurs politiques de mutation des employés, même pendant l’année 2020 et la pandémie. Les répondants comprenaient du personnel d’entreprise travaillant dans les secteurs des ressources humaines, de la gestion de la mobilité, de la gestion des talents ainsi que des avantages sociaux et de la rémunération. Voici quelques-unes des conclusions :

Les avantages de la mutation sont toujours solides, malgré la pandémie de COVID-19.

85 % des entreprises offrent un certain type d’avantage sur les ventes immobilières aux personnes mutées.

67 % des répondants ont connu une pénurie de talents mais incluent leur programme de mobilité dans les stratégies de recrutement des candidats.

Les prestations forfaitaires sont tendances mais sont souvent utilisées en complément des indemnités de déménagement de base par rapport à un forfait de prestations autonome.

Plus de 57 % des personnes interrogées ont un programme de mutation international et 88 % ont des politiques de transfert permanent international ou d’expatriation. Plus de 50 % ont estimé que les lois sur l’immigration constituaient la partie la plus difficile des mutations internationales en Afrique et en Asie. Pour l’Afrique, les lois sur l’immigration et le climat politique ont été rapportés comme créant les plus grands défis. Pour l’Asie, les lois sur l’immigration et la barrière linguistique constituent les plus grandes difficultés. Les logements temporaires, les services de destination et l’installation, les articles ménagers, l’assistance en matière de visas et d’immigration et l’aide fiscale sont considérés comme des avantages essentiels pour les mutations et les affectations internationales.

Sur les 68,5 % qui proposent des frais de clôture à destination, 76,5 % ne plafonnent pas cet avantage, même si le plafonnement de l’aide est un moyen de contrôler les coûts organisationnels. La plupart des entreprises ont indiqué créer des forfaits d’avantages basés sur le bénéficiaire moyen, qui ne tiennent pas toujours compte des cultures individuelles et de la dynamique familiale. Cela peut entraîner des demandes d’exceptions à la politique de la part des employés.

