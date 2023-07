WHR Global Publica Ask the Expert, Relatório Internacional de Benchmark de Auxílios e Diárias para 2023

A WHR Global molda as políticas dos clientes para garantir que as ofertas de benefícios sejam competitivas no mercado

MILWAUKEE, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A WHR Global (WHR), líder da indústria global de realocação de funcionários, anunciou a publicação do “Ask the Expert” (Pergunta ao Especialista), Relatório Internacional de Benchmark de Auxílios e Diárias para 2023.

A missão da WHR é fornecer aos clientes serviços de realocação superiores e, para isso, precisamos estar em sintonia com o custo de vida global. Para isso, criamos o Ask the Expert, Relatório Internacional de Benchmark de Auxílios e Diárias para 2023, um guia abrangente para entender o verdadeiro custo de vida, não apenas em uma cidade, mas em muitas cidades do mundo.

“Com base na minha experiência pessoal como ex-expatriado residente na Suíça e ex-coordenador de relocação, trago um profundo entendimento dos desafios e complexidades da realocação internacional”, disse Sean Thrun, Gerente de Iniciativas Estratégicas da WHR. “Este relatório de referência e conhecimento em primeira mão equipa a WHR com a capacidade de fornecer informações e orientações valiosas para as equipes de mobilidade, permitindo que elas naveguem nas complexidades das atribuições globais com mais eficiência.”

O Relatório inclui 8,8 milhões de preços em 11.000 cidades. Os benchmarks the preços por país incluem preços de aluguel de unidades de 1 e 3 quartos dentro e fora dos centros das cidades, custo mensal de serviços públicos comuns, transporte local e muito mais. Com o conhecimento das realidades básicas do custo de vida as equipes de realocação podem criar soluções escaláveis, ajudando as empresas a fazer mudanças mais produtivas, facilitando muito a realocação do funcionário.

O Relatório permite que as empresas “confiram a opinião” sobre seus auxílios e diárias, independentemente de optarem pela administração de valores fixos globais ou variáveis locais. Caso as equipes de mobilidade global achem que os auxílios e diárias oferecidos aos seus funcionários são inferiores à média do país, contate a WHR hoje para uma consulta gratuita, inclusive detalhes do relatório de benchmark por cidade.

As equipes de mobilidade global podem usar este Relatório, que abrange 99 países, para comparar o seguinte:

Auxílios mensais de moradia para atribuições e passageiros,

Auxílios mensais de utilidades públicas para atribuições e passageiros,

Auxílios mensais de transporte para atribuições e passageiros,

Diárias de transporte para viagens e visitas de busca de moradia, e

Diárias de refeições para viagens e visitas de busca de moradia.

Seja você um gerente de realocação ou um líder de negócios, o investimento no Relatório Internacional de Benchmark de Auxílios e Diárias para 2023 hoje pode ajudá-lo a tomar as decisões mais informadas para o seu orçamento de realocação e políticas de benefícios para funcionários.

Para mais detalhes e fazer o download completo, clique em 2023 Allowances & Per Diems Benchmark Report “Ask an Expert”.

O benchmark Ask the Expert, Relatório Internacional de Benchmark de Auxílios e Diárias para 2023, destina-se apenas a fins informativos.

Sobre a WHR Global

A WHR Global (WHR) é uma empresa global de gestão de relocação privada, orientada para o cliente, distinguida pela sua melhor prestação de serviços e tecnologia proprietária de ponta. A WHR tem escritórios nos Estados Unidos, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como líder confiável na relocação global de funcionários. A WHR vive por sua visão e paixão por Advancing Lives Forward e Making the Complex Simple. Para mais informação sobre a WHR, visite https://www.whrg.com/, ou siga-nos no LinkedIn ou Twitter.

Contato:

Sean Thrun, Gerente de Iniciativas Estratégicas

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com

