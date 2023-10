SoftBank Corp., Principal Operadora de Telecomunicações Japonesa Implanta a Synchronoss Personal Cloud

Lançamento do Anshin Data Box com a Synchronoss Personal Cloud Integra a Funcionalidade de Inteligência Artificial e Permite que os Clientes Otimizem, Organizem e Protejam Fotos, Vídeos e Outros Conteúdos Digitais

BRIDGEWATER, N.J., Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que o SoftBank Corp. (“SoftBank”), uma das maiores operadoras de telecomunicações do Japão, ativou a Synchronoss Personal Cloud com o seu serviço Anshin Data Box.

O Anshin Data Box permite que os clientes façam backup e restaurem fotos, vídeos e arquivos armazenados em telefones celulares e outros dispositivos. Além disso, os recursos de inteligência artificial da plataforma fornecem a capacidade de otimizar fotos de baixa resolução e criar novos tipos de conteúdo por meio de uma série de efeitos e estilizadores.

Disponível em novembro em vários canais de distribuição, o Anshin Data Box do SoftBank incluirá 500 gigabytes de armazenamento por mês. Além disso, o serviço de nuvem pessoal será integrado a novos dispositivos, permitindo a sua fácil ativação pelos clientes durante o processo de integração. O SoftBank também oferecerá o Anshin Data Box através das suas lojas de varejo e fluxo de compra digital.

“Continuamos a emponderar as operadoras de telecomunicações e provedores de serviços móveis com as ferramentas estratégicas para a melhoria do valor do cliente”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Este novo lançamento da Cloud com o SoftBank amplia ainda mais o nosso longo relacionamento e a nossa presença no Japão. Também reforça a nossa estratégia de cloud-first, que representa novas oportunidades de crescimento para a plataforma Synchronoss Personal Cloud.”

