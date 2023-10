SoftBank Corp., premier opérateur de télécommunications japonais, déploie Synchronoss Personal Cloud

Le déploiement de Anshin Data Box, opéré par Synchronoss Personal Cloud, intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle et permet aux clients d’optimiser, d’organiser et de protéger leurs photos, vidéos et autres contenus numériques

BRIDGEWATER, New Jersey, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), innovateur et leader mondial dans les domaines du cloud, de la messagerie et des plateformes et produits numériques, a annoncé aujourd’hui que SoftBank Corp. (« SoftBank »), l’un des plus grands opérateurs de télécommunications du Japon, a déployé Synchronoss Personal Cloud pour faire fonctionner son service Anshin Data Box.

Anshin Data Box permet aux clients de sauvegarder et de restaurer des photos, des vidéos et des fichiers stockés sur des téléphones portables et d’autres appareils. En outre, les fonctionnalités d’intelligence artificielle de la plateforme permettent d’optimiser les photos en basse résolution et de créer de nouveaux types de contenu grâce à une série d’effets et de styles.

Disponible dès novembre sur plusieurs réseaux de distribution, Anshin Data Box de SoftBank comprendra 500 gigaoctets de stockage par mois. En outre, le service de cloud personnel sera directement intégré aux nouveaux appareils, ce qui permettra aux clients de l’activer facilement au cours du processus de mise en route. SoftBank distribuera également Anshin Data Box par l’intermédiaire de ses boutiques et de son flux d’achat numérique.

« Nous continuons de donner aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services mobiles des outils stratégiques pour améliorer la valeur client », a déclaré Jeff Miller, président et directeur général de Synchronoss. « Ce nouveau lancement cloud avec SoftBank renforce notre relation de longue date et notre présence au Japon. Il renforce également notre stratégie cloud-first, qui représente de nouvelles opportunités de croissance pour la plateforme Synchronoss Personal Cloud. »

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier d’interagir avec leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits aide à fluidifier les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance aux produits Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

