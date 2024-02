Pesquisadores do KFSH&RC & KAUST Descobrem Gene Responsável pela Reprodução da Cepa da Malária Mais Perigosa

RIADE, Arábia Saudita, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Em um grande avanço científico, uma equipe de pesquisa do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC), em colaboração com o King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), e em conjunto com pesquisadores do Reino Unido, dos EUA e da Índia, descobriu um gene vital fundamental para o combate à malária. Este gene, denominado PfAP2-MRP, é essencial no processo de replicação de Plasmodium falciparum, o parasita que causa a cepa mais letal da malária.

Técnicas laboratoriais avançadas permitiram que os pesquisadores inibissem o gene PfAP2-MRP, revelando seu papel essencial no ciclo de vida do parasita da malária nos glóbulos vermelhos. Essa inibição interrompe significativamente a capacidade do parasita de se reproduzir, reduzindo a gravidade dos sintomas da doença e restringindo sua disseminação. Esta descoberta é particularmente impactante, pois aborda a malária Plasmodium falciparum, que mata mais de meio milhão de pessoas todos os anos.

O Dr. Ashraf Dada, Presidente do Departamento de Patologia e Medicina Laboratorial do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre em Jeddah e pesquisador principal, disse: “Esta descoberta abre caminho para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para a cepa mais mortal da malária, o Plasmodium falciparum.” Este estudo aumenta a compreensão da comunidade científica sobre a progressão da doença e sua interação com o sistema imunológico humano, e aprimora os esforços de combate a este parasita da malária tão prevalente na África.

Além disso, a pesquisa demonstrou que o gene PfAP2-MRP regula a produção de receptores proteicos geneticamente diversos, permitindo que o parasita engane o sistema imunológico do hospedeiro. Esse mecanismo desempenha um papel significativo na disseminação global da malária e ressalta a importância do gene no desenvolvimento de futuras estratégias terapêuticas.

Publicado na prestigiada revista “Nature”, este estudo notável faz parte de uma estreita colaboração entre o KFSH&RC e o KAUST nas atividades de pesquisas inovadoras destinadas não apenas a aprimorar o diagnóstico de micróbios, bactérias e parasitas, mas também ressalta um esforço global para o combate de patógenos e melhoria da saúde humana.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um hubs avançado de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma longa história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2023, o “Brand Finance” classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor centro médico acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo. Além disso, em 2022 ele foi reconhecido como um dos principais provedores de cuidado de saúde pela revista Newsweek.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação com objetivo de alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

