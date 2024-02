Líderes no Luxo: Automobili Pininfarina Reconhecida com Três Prêmios Internacionais

A Automobili Pininfarina começa 2024 com vários prêmios ganhos por seu design

A PURA Vision recebeu o prêmio Silver na categoria Produtos Conceituais / Design de Produtos Automotivos e de Transporte no International Design Awards

Automobili Pininfarina nomeada “Luxury Electric Performance Car Manufacturer of the Year 2024” pela LUXlife Magazine

Battista Edizione Nino Farina é coroado o Melhor Hipercarro Elétrico no Robb Report Monaco & Côte d’Azur Car of the Year 2024

O conjunto completo de ativos para apoiar as notícias pode ser encontrado aqui

CAMBIANO, Itália, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Automobili Pininfarina deu início a 2024 com três prêmios conquistados, continuando a construir o sucesso de um ano anterior que bateu recordes .

A revista LUXlife nomeou a Automobili Pininfarina como “Fabricante de carros de luxo de desempenho elétrico do ano de 2024” em sua premiação anual.

Comemorando as conquistas inigualáveis e a criatividade excepcional no reino do luxo, os prêmios LUXlife homenageiam os líderes e pioneiros que redefinem a excelência no setor, estabelecendo padrões mais elevados de sofisticação e elegância. A Automobili Pininfarina foi a vencedora na categoria “Líderes em Luxo”.

Isso foi seguido por outra vitória para o conceito de design da PURA Vision, que recebeu o prêmio Silver em Conceptual Products / Automotive & Transport Product Design no 2024 International Design Awards.

O PURA Vision representa o início do que promete ser uma era inovadora para os veículos de luxo elétricos e foi escrito pelo Diretor de Design, Dave Amantea. Foi apresentado na Monterey Car Week de 2023.

Dave Amantea, Diretor de Design, comentou: “Nossa filosofia de design PURA tem tudo a ver com simplicidade e beleza atemporal, que é projetada em cada modelo da Automobili Pininfarina. A silhueta elegante e as proporções dramáticas expressam essa linguagem no PURA Vision, concebido aqui como o primeiro Veículo Utilitário de Luxo Elétrico (e-LUV) de sua categoria.”

Os princípios da filosofia PURA, estabelecidos pela Automobili Pininfarina, transformam o DNA de modelos icônicos do passado da Pininfarina SpA para definir o futuro, equilibrando a inspiração de carros clássicos icônicos com elementos futuristas.

Inspirado em proporções clássicas e detalhes requintados, o PURA Vision apresenta uma silhueta elegante com proporções ousadas de cabine traseira que combinam beleza atemporal com detalhes requintados para criar uma identidade dinâmica com presença inconfundível. Entre as características que chamam a atenção estão o vidro estreito e as portas sem colunas com abertura tripla, que proporcionam acesso supremo à sua sofisticada cabine.

Mais recentemente, o Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina foi eleito o Melhor Hipercarro Elétrico no Robb Report Monaco & Côte d’Azur Car of the Year 2024. Apresentado no Goodwood Festival of Speed de 2023, ele é uma homenagem à lenda das corridas Nino Farina – sobrinho do fundador da empresa, Battista “Pinin” Farina, e o primeiro campeão mundial de Fórmula 1.

Cada um dos cinco exemplares exclusivos apresenta um detalhe requintado que faz referência a um marco diferente na carreira de corrida de Nino. Com acabamento em uma pintura Rosso Nino sob medida, complementada por uma pintura especial na parte inferior da carroceria, com acabamento em Bianco Sestriere e Iconica Blu, o design exterior é complementado pelas rodas de liga leve Glorioso de alumínio forjado com 10 raios Satin Gold.

