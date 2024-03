Parceria entre a Deriv e a Puttinu Cares: Unidas na luta contra o cancro pediátrico em Malta

Um passo fundamental no apoio à comunidade de crianças maltesas que lutam contra o cancro

Festa de Carnaval da Deriv para crianças que lutam contra o cancro

QAWRA, Malta, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Deriv, uma corretora global de negociação online, deu um passo significativo para apoiar as crianças maltesas com cancro ao estabelecer uma parceria com a Puttinu Cares, uma organização não governamental maltesa de renome dedicada a ajudar crianças com cancro e as suas famílias. Esta colaboração representa uma parte importante do programa de responsabilidade social corporativa da Deriv, destacando o compromisso da empresa em realizar uma série de iniciativas de envolvimento e apoio ao longo de seis meses, que iniciou em janeiro de 2024.

Voluntários da Deriv nas lojas de caridade Puttinu Cares

Therese Cardona, Office Manager da Deriv Malta, afirmou: “A nossa parceria com a Puttinu Cares reflete o nosso compromisso no envolvimento e apoio às comunidades onde estamos presentes. Esforçamo-nos por contribuir significativamente para o bem-estar das crianças e das suas famílias através dos nossos recursos e conhecimentos. Como parte da nossa estratégia de RSE, aproveitamos as competências da Deriv para mobilizar apoio e sensibilizar as pessoas através desta iniciativa. O objetivo é satisfazer e apoiar as necessidades essenciais através do envolvimento ativo e da alocação de recursos.”

Envolvimento e apoio: Participação ativa da Deriv

Voluntariado nas lojas de caridade da Puttinu Cares: Durante o mês de janeiro de 2024, a equipa da Deriv em Malta dedicou os seus esforços para aprimorar as operações das lojas de caridade da Puttinu Cares em Qawra, Malta. As atividades abrangeram desde a triagem das doações e a gestão da montra até à atribuição de preços aos artigos para venda, demonstrando uma abordagem prática para apoiar a missão da instituição de caridade.

Iniciativas futuras e compromisso contínuo

A Deriv e a Puttinu Cares têm o prazer de anunciar a realização de mais eventos futuros visando apoiar e alegrar as crianças e famílias afetadas pelo cancro. Esta parceria contínua demonstra o compromisso de ambas as organizações em causar um impacto real na vida daqueles quem servem.

Voluntários da Deriv na loja de caridade Puttinu Cares em Qawra, Malta

Em consonância com este sentimento, Kirsty Abela, uma voluntária dedicada da Deriv, partilhou: “A nossa experiência tem sido extremamente gratificante. Vai além do voluntariado, trata-se de fazer a diferença onde realmente importa. Esta iniciativa uniu-nos como equipa e uniu-nos à comunidade que servimos, demonstrando o valor da compaixão e da ação coletiva.”

Esta parceria faz parte da “Deriv Life”, um abrangente programa de RSE da Deriv, que inclui iniciativas globais de conservação ambiental e apoio à comunidade. No ano passado, o programa de RSE da Deriv – “Deriv Life”, foi responsável por várias iniciativas significativas, incluindo a RSE ambiental no Chipre , o patrocínio de uma prótese para o elefante mais jovem amputado da Malásia e o patrocínio de uma equipa no rali 4L Trophy. Estas ações reforçam a dedicação da Deriv para com a RSE como um elemento central da sua identidade e missão.

Para saber mais, visite a Deriv Life e o website da empresa.

Sobre a Deriv

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

