Os Emirados Árabes Unidos (EAU) fazem um apelo à comunidade global para que todos possam unir esforços a fim de instigar e manter a dignidade humana por meio da contação de histórias

Bangladesh – Nomita Mondal watering mangrove saplings in Pachim Dhangmari, adjacent to Sundarbans Mangrove Forest, Banishanta, Dacope, Khulna, Bangladesh. Credit: BEDS

Ethiopia – A #SecondChance student in rural Ethiopia reads and does homework at home by candlelight. Credit: Luminos Fund

Guatemala – Adolescent girl student eager to take part in class as part of a bigger program that is set to elevate the voice and opportunities of adolescent girls in Guatemala, Nicaragua and Honduras. Credit: Global Fund for Children

Liberia – Mary, a #SecondChance student in @LuminosFund’s Liberia program, smiles alongside her classmates prior to the pandemic. Luminos has helped 152,051 out-of-school children experience joyful learning and catch up. Today, Luminos classrooms in Liberia have reopened safely. Credit: Luminos Fund

Pakistan – The Citizens Foundation (TCF) students in a school playground in Qayyumabad, Karachi, Pakistan. Credit: TCF/Zoral Naik

Rwanda – A group of students representing the student business club within their school community in Rwanda as part of the “Educate!” program. Credit: Educate!

Tanzania – A chef pauses from his work at the campsite in Lake Natron, Tanzania. Photographer: Nicola Bailey

O projeto sobre Contação de Histórias, uma iniciativa liderada pela Dubai Cares, Expo 2020, em Dubai e UAE MOFAIC, defende a ideia dos Emirados Árabes Unidos de promover a dignidade humana em todo o mundo

O Fórum sobre Contação de Histórias Autênticas acontecerá em 10 de dezembro de 2021, na Expo 2020, em Dubai, a primeira Expo Mundial a ser realizada na região de MEASA

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dubai Cares, Expo 2020, em Dubai, o Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos (MoFAIC) se uniram para lançar o projeto sobre Contação de Histórias Autênticas, uma iniciativa com o objetivo de criar um ecossistema que promova um entendimento compartilhado como prática de contar histórias que mantenham e defendam a dignidade de todas as pessoas, a fim de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Hoje, milhares de histórias estão sendo contadas, independentemente de quem as contam e como são narradas. Muitas dessas histórias precisam de autenticidade, transparência ou são movidas por motivos ocultos que servem a uma narrativa predeterminada. Esses são apenas alguns dos poucos obstáculos que impedem uma narrativa honesta, saudável e digna no âmbito do desenvolvimento e contextos humanitários. Para que uma peça – seja visual, escrita ou falada – chegue ao público, ela passa por um longo processo de filtragem, revisão e edição, que às vezes altera o conteúdo original e a torna quase fictícia. Isso, por sua vez, acaba retratando a imagem errada dos colaboradores que muitas vezes não sabem onde suas histórias, visuais ou escritas, serão exibidas e para que finalidade serão utilizadas.

A iniciativa sobre Contação de Histórias Autênticas, nasceu da necessidade de unir as vozes de criadores de conteúdo, editores, jornalistas, fotógrafos, cineastas, contadores de histórias e colaboradores, a fim de conscientizá-los sobre o entendimento e o conhecimento prático que lhes permitirão capturar momentos e contar histórias sem comprometer a dignidade humana. Para atender a essa necessidade, a iniciativa sobre Contação de Histórias Autênticas deu o pontapé inicial em consultas globais há um ano, para solicitar perspectivas intersetoriais sobre a narração de histórias em contextos de desenvolvimento humanitário, bem como definir e concordar com os Princípios sobre Contação de Histórias Autênticas que hoje servem como orientação e uma ferramenta de defesa por reunir várias partes interessadas de todo o mundo, a fim de formar um movimento global que será um divisor de águas na manutenção e promoção da dignidade humana por meio da contação de histórias.

Esses princípios fundamentais também estão orientando o desenvolvimento consultivo de um Manual de Contação de Histórias Autênticas acessível e prático, que fornece orientação “como fazer” e estudos de caso sobre as melhores práticas concretas, perspectivas e percepções intersetoriais de um grupo diversificado de contadores de histórias e partes interessadas experientes de governos, agências vinculadas à ONU, ONGs internacionais, locais e a sociedade civil, as quais estão atualmente abordando os princípios sobre está valiosa estrutura e recurso.

Para inserir propriamente o projeto sobre Contação de Histórias Autênticas nas políticas e práticas diárias entre agências de desenvolvimento internacionais e vários contadores de histórias nos setores de desenvolvimento humanitário, a Dubai Cares, Expo 2020 em Dubai e a UAE MoFAIC, estabeleceram uma Aliança sobre as Contações de Histórias. A Aliança é uma rede de defensores que oferece defesa, apoio em espécie e sugestões sobre os resultados do programa. A representação na Aliança inclui uma gama deliberadamente diversa de pontos de vista das organizações, indivíduos e governos, os quais são capazes de compartilhar as melhores práticas de suas experiências locais, dentro de uma variedade de contextos de desenvolvimento.

Sua Excelência Reem Al Hashimy, Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos para a Cooperação Internacional e Diretor Geral da Expo 2020, em Dubai, comentou: “No momento em que é mais necessário, a Expo 2020 reunirá o mundo com um espírito de esperança e otimismo, construindo pontes e inspirando ações para um futuro melhor para todos nós. Este será o cenário ideal para fortalecer a Contação de Histórias Autênticas à medida que unimos nossos recursos para reforçar os mais altos padrões e aumentar o impacto das histórias que escolhemos compartilhar com o mundo. A iniciativa também reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em fazer avançar uma narrativa responsável para o bem da humanidade e seu papel central nos esforços humanitários internacionais e de desenvolvimento de forma mais ampla.”

Enfatizando a importância da contação de histórias no contexto de desenvolvimento, O Dr. Tariq Al Gurg, Diretor Executivo da Dubai Cares e membro do Conselho de Administração, disse: “A contação de histórias é uma ferramenta de comunicação poderosa em ambientes de desenvolvimento humanitário. Narrativas, tanto visuais quanto escritas, fornecem um caminho para a compreensão de diferentes perspectivas e podem ser um estímulo para a ação. É por isso que é importante para nós, como comunidade global, lidar com a contação de histórias inconsistentes, uma prática que não foi abordada por muito tempo, que acredito estar enraizada na ausência de uma orientação abrangente e amplamente disponível sobre a melhor forma de contar histórias, a fim de manter a dignidade de todas as pessoas. Convido todos os contadores de histórias, governos, agências e sociedade civil a se juntarem a nós neste esforço para estimular uma compreensão e prática de contar histórias, de maneira que possamos nos unir e nos lembrarmos de nossa importância como comunidade humana.”

A iniciativa incluirá o Fórum de Contação de Histórias Autênticas, que acontecerá na Expo 2020, em Dubai, no dia 10 de dezembro de 2021, como parte do megaevento de seis meses. O Fórum servirá como uma plataforma poderosa para as principais partes interessadas – incluindo membros de organizações da sociedade civil, governos, setor privado e agências internacionais, bem como defensores, ativistas e contadores de histórias – para se reunirem e concordarem coletivamente sobre um caminho a seguir quanto a autenticidade, adotando e integrando os Princípios de Contação de Histórias Autênticas. Isso será alcançado por meio de uma série de sessões plenárias e uma exposição apresentando as melhores práticas sobre Contação de Histórias Autênticas, bem como eventos paralelos, incluindo uma conferência de imprensa.

O Fórum faz parte do rico calendário de programação especial da Expo 2020, que reflete e celebra o espírito de uma abordagem sobre Contação de Histórias Autênticas em sua totalidade. Abrangendo temas culturais, sociais, econômicos, ambientais e baseados nos Emirados Árabes Unidos, a programação foi organizada em estreita colaboração com as Entidades dos Emirados Árabes Unidos, participantes internacionais, participantes não oficiais, organizações internacionais, parceiros comerciais e busca angariar solidariedade em torno dos desafios globais, destacar áreas de interesse e importância de forma recíproca e garantir o surgimento de um legado significativo em nível nacional, regional e internacional.

A longo prazo, a iniciativa sobre Contação de Histórias Autênticas criará um ambiente de positividade que irá fortalecer as relações a longo prazo entre os setores público, privado, de desenvolvimento e humanitário, estabelecendo o processo de contação de histórias autênticas e ética no epicentro do compartilhamento de conhecimento, envolvimento das partes interessadas e desenvolvimento de capacidade para inspirar e informar os contadores de histórias. Para conseguir isso, os Emirados Árabes Unidos conclamam as partes interessadas e parceiros globais a se tornarem defensores dessa iniciativa fundamental, comprometendo-se com os dez princípios da Contação de Histórias Autênticas.

