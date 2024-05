Bravade contre l’extrême : l’expédition patagonienne Kahuna parrainée par Deriv et son impact sur la climatologie

Extraction d’échantillons de neige à des fins de recherche Des analystes extraient des échantillons de neige

Dans le cadre de son programme de parrainage de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), Deriv soutient l’équipe Kahuna dans la collecte de données environnementales essentielles et la compréhension approfondie du changement climatique.

Cette expédition environnementale, menée en partenariat avec OSER et Cheer Up, vise à motiver et à éduquer de jeunes patients et étudiants.

CYBERJAYA, Malaisie, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que Deriv se prépare à célébrer 25 ans d’innovation et de responsabilité, l’entreprise entend fièrement marquer cette étape importante par une série de nouvelles initiatives qui auront des répercussions en 2024 et au-delà. Le parrainage de Kahuna soutient la recherche scientifique et les projets communautaires qui améliorent l’éducation et favorisent l’action positive en faveur de la protection de l’environnement.

Récemment, Deriv a parrainé la réalisation d’une expédition de recherche environnementale menée par l’équipe Kahuna en Patagonie. Cette expédition environnementale visait à rechercher la présence de microplastiques et de carbone noir dans la neige. Ces substances renseignent grandement sur le niveau de pollution environnementale qui entraîne le changement climatique.

L’équipe Kahuna en randonnée avec leurs lourds sacs à dos

L’équipe s’est associée à l’Institut argentin de nivologie, de glaciologie et des sciences de l’environnement (IANIGLA) et a cherché à sensibiliser les communauté en collaborant avec des organisations de charité comme OSER et Cheer Up (affilié à CentraleSupélec) .

Selon Seema Hallon, la responsable des Ressources humaines de Deriv : « Ce 25e anniversaire est une occasion pour Deriv de renouveler son engagement envers ce qui compte pour notre organisation. Déployer nos efforts en matière de RSE dans des projets utiles comme l’expédition Kahuna est une façon pour nous de contribuer aux initiatives en faveur d’un futur durable pour la planète et les communautés. »

L’expédition a commencé à la mi-janvier à Puerto Murta au Chilie, avec une équipe qui comprenait Baptistin Coutance, Robin Villard, Thomas Jarrey, Vincent Lavrov et Yvan Lazard.

Le parcours a commencé avec le lac General Carrera, par le rio Baker dans les fjords du Pacifique, le long du Campo de Hielo Continental, et l’ascension du volcan Lautaro et du Cerro Francisco Moreno, où de mauvaises conditions climatiques ont prématurément entraîné la fin du périple.

Pour Robin Villard, « L’expédition était une réussite. Les échantillons recueillis sont de bonne qualité et leur analyse est prévue aux mois de mai et juillet. Dès la fin de l’été, nous devrions pouvoir obtenir les résultats de l’analyse de la présence de microplastiques dans le champ de glace ci-dessous. C’était un franc succès. »

Le but de notre recherche scientifique consistait à analyser les échantillons de neige, afin de déterminer le niveau de microplastiques. En d’autres termes, ces échantillons seront examinés au microscope en laboratoire pour déterminer le niveau de pollution aux microplastiques dans la neige. »

Résultats de l’expédition :

Impact de la recherche : L’équipe Kahuna a correctement recueilli et analysé les échantillons de la région, ce qui fournit des données intéressantes pour les études climatiques en cours.

Impact sur les communautés : L’expédition environnementale fournira des expériences éducatives et motivantes pour les jeunes patients souffrant de cancer et les étudiants défavorisés, grâce à des mises à jour en temps réel et des présentations subséquentes, une fois que leur film documentaire sera prêt.

Malgré des conditions climatiques défavorables et un terrain dangereux, l’expédition a néanmoins pu être parachevée suivant les objectifs de la recherche.

En savoir plus sur l’expédition Kahuna.

