Lithium Werks Nomeia Jack Perkowski para o Conselho Diretor como Diretor Não Executivo

AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lithium Werks BV tem o orgulho de anunciar a nomeação de Jack Perkowski como diretor não executivo do Conselho Diretor da Lithium Werks. Perkowski passa a ser um dos diretores da empresa juntamente com os fundadores T. Joseph Fisher, III e Christian R. Ringvold.

Perkowski tem vasta experiência e conhecimento em áreas de estratégia corporativa, levantamento de capital e criação de equipes de gerenciamento.

Perkowski fundou a ASIMCO Technologies em 1994 e, de 1994 a 2008, atuou como Presidente do Conselho Diretor da ASIMCO e Diretor Executivo da empresa. Sob a liderança de Perkowski, a ASIMCO se tornou uma das participantes mais importantes da indústria de componentes automotivos da China e conquistou sua reputação com o desenvolvimento de gerenciamento local e integração na economia global de uma operação com ampla base na China.

Em 2009, Perkowski fundou o JFP Holdings, um banco de comércio e indústria na China, onde ele atua como Presidente. O JFP Holdings foi criado para ajudar a integrar os maiores fornecedores de tecnologia e know-how do mundo com a economia em rápido crescimento da China, ajudando empresas estrangeiras a obter acesso ao mercado chinês e, também, ajudando empresas nacionais a desenvolver uma presença mundial.

Atualmente, Perkowski também atua no Conselho Consultivo da China da Magna International Inc., um dos maiores fornecedores de automóveis do mundo; no Conselho de Assessores do Center for Emerging Markets at Northeastern University (Centro de Mercados Emergentes da Northeastern University); no Conselho Consultivo Internacional da Management and Economics (Gestão e Economia – IABME) da Tianjin University na China; e como membro do Conselho Diretor da ADOMANI, Inc., uma empresa de veículos elétricos de capital aberto.

Amplamente conhecido como especialista em negócios na China, Perkowski é autor de Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China (Como Estou Desenvolvendo Negócios de Um Bilhão de Dólares na China). Perkowski é um palestrante e comentarista frequente na mídia de transmissão sobre a China.

“Estamos contentes com a vinda de Jack para o nosso Conselho. Sua sagacidade empresarial global e contatos internacionais serão de grande benefício para a Lithium Werks à medida que continuarmos a crescer e expandir nossa presença global”, comentou T. Joseph Fisher, III, cofundador e Diretor Executivo.

A Lithium Werks possui o portfólio mais abrangente do mundo de materiais, células, patentes e produtos de fosfato de ferro de lítio, propriedade intelectual LFP. A Lithium Werks opera na China, Europa e Estados Unidos. Para mais informação, visite www.lithiumwerks.com.

