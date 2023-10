L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal réalise une greffe de foie avec donneur vivant intégralement robotisée en première mondiale

RIYAD, Arabie saoudite, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’équipe de chirurgiens en charge du centre d’excellence en transplantation d’organes de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») marque l’histoire de la chirurgie robotique d’une pierre blanche en réussissant la première greffe de foie avec donneur vivant entièrement robotisée du Royaume. Cette innovation confirme l’hôpital dans sa position de leader mondial des interventions chirurgicales mini-invasives.

Les chirurgiens se sont appuyés sur une technologie robotique de pointe pour pratiquer d’infimes incisions ciblées, induisant une phase d’invasion moindre pour le couple donneur – receveur, et sans avoir recours à l’hybridation. Même si d’autres centres réalisent déjà des greffes de foie mini-invasives au moyen d’approches mixtes, le KFSH&RC est le premier centre à avoir réussi une greffe de foie avec donneur vivant entièrement robotisée.

Cette intervention exceptionnelle constitue une onde de choc dans les annales de la transplantation, et traduit bien l’engagement du centre en faveur de pratiques d’avant-garde visant à optimiser les résultats en matière de santé, améliorer le vécu des patients, et doper l’efficacité opérationnelle de l’hôpital. La technique de chirurgie robotique adoptée dans le cadre de cette transplantation a également conduit à réduire les risques de complications et le temps de récupération des patients, mais aussi le séjour à l’hôpital.

Le KFSH&RC est partenaire santé stratégique de la Global Health Exhibition qui se tient à Riyad du 29 au 31 octobre, et y présente un forum de ses dernières innovations. Les participants pourront découvrir comment l’expertise du centre d’excellence en transplantation d’organes de l’hôpital dans les applications chirurgicales de technologies de pointe contribue à dépasser les frontières du possible en matière de soins de santé.

Le KFSH&RC a battu des records de réussite en allogreffe rénale, une technique chirurgicale qui facilite les transplantations simultanées entre deux donneurs issus de familles différentes. En 2022, l’hôpital a franchi la barre des 91 transplantations réciproques, surpassant ainsi tous ses homologues internationaux.

Pionnier médical saoudien, le centre d’excellence en transplantation d’organes du KFSH&RC dispose des installations les plus avancées et les plus perfectionnées en matière de transplantations multi-organes de tout le Moyen-Orient. Les services de l’hôpital se spécialisent dans la transplantation d’organes solides : rein, foie, poumon, pancréas et intestin.

Le KFSH&RC est mondialement reconnu pour ses contributions exceptionnelles aux soins de santé spécialisés, ainsi que pour son engagement en faveur de l’innovation et son attachement à la recherche et à l’éducation médicale avancée. Par ailleurs, le KFSH&RC affiche la ferme volonté de développer des technologies médicales et de relever la norme applicable aux soins de santé à l’échelle mondiale. En collaborant avec de grandes institutions locales, régionales et internationales, l’hôpital s’engage dans les meilleures pratiques cliniques, de recherche et d’éducation.

