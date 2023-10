King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Alcança Marco Médico com o Primeiro Transplante Totalmente Robótico de Fígado de Doador Vivo do Mundo

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Em uma conquista histórica, a equipe do Organ Transplant Center of Excellence (OTCoE) do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) realizou com sucesso o primeiro transplante totalmente robótico de fígado de doador vivo do mundo no Reino da Arábia Saudita – uma conquista que solidifica a posição do KFSH&RC como líder global em cirurgia de transplante minimamente invasiva.

A abordagem pioneira do KFSH&RC empregou uma tecnologia robótica de ponta para realizar as cirurgias do doador e do receptor com precisão e mínima invasão, eliminando a necessidade de uma abordagem híbrida. Enquanto outros centros oferecem transplantes de fígado minimamente invasivos com o uso de técnicas mistas, o KFSH&RC é o único centro que realizou com sucesso uma cirurgia de transplante totalmente robótico de fígado de doador vivo.

Esta conquista representa um salto significativo na história do transplante, um testemunho do compromisso do centro com as práticas avançadas que aprimoram os resultados dos cuidados de saúde, melhoram a experiência do paciente e aumentam a eficiência operacional do hospital. Isso tudo também levou a uma redução do risco de complicações, do tempo de recuperação e do tempo de internação hospitalar.

Como parceiro estratégico de saúde na Global Health Exhibition realizada em Riade de 29 a 31 de outubro, o KFSH&RC apresenta as suas mais recentes inovações no fórum. Os participantes obterão insights sobre a experiência da OTCoE na aplicação de tecnologias de ponta para expandir as possibilidades de assistência médica.

O KFSH&RC estabeleceu recordes na realização bem-sucedida de transplantes renais recíprocos, uma abordagem médica que facilita os transplantes renais simultâneos entre dois doadores de famílias diferentes. Em 2022, o programa alcançou um marco notável ao completar 91 transplantes recíprocos, superando suas contrapartes internacionais.

A OTCoE do KFSH&RC é pioneira no Reino, com uma das instalações mais avançadas e abrangentes de transplante de múltiplos órgãos do Oriente Médio. Seus serviços abrangem transplantes de rim, fígado, pulmão, pâncreas e intestino, coletivamente chamados de transplante de órgãos sólidos.

O KFSH&RC é reconhecido mundialmente por suas contribuições para com o cuidado de saúde especializado, compromisso com a inovação e dedicação à pesquisa e educação médica avançada. Além disso, o KFSH&RC tem um firme compromisso com o desenvolvimento de tecnologias médicas que elevem o padrão do cuidado da saúde em todo o mundo, por meio de colaborações com as principais instituições locais, regionais e internacionais. E também um compromisso com a entrega de serviços clínicos, de pesquisa e educacionais em todo o mundo.

