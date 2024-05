Les villes les plus riches du monde en 2024

LONDRES, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Si l’on prend en considération le nombre de millionnaires résidents disposant d’un patrimoine liquide investissable d’au moins 1 million de dollars, les États-Unis sont en tête du peloton, avec 11 villes figurant parmi les 50 premières, dont New York, qui occupe fermement la 1e place dans le Rapport des villes les plus riches au monde en 2024 , publié annuellement par les spécialistes de la migration de la richesse internationale Henley & Partners Aujourd’hui la richesse totale détenue par les habitants de la Grosse Pomme dépasse les 3 000 milliards de dollars, soit plus que la richesse totale détenue dans la plupart des grands pays du G20. 349 500 millionnaires, 744 centimillionnaires et 60 milliardaires vivent dans la ville, ce qui est stupéfiant.

À la 2e place, la région de la baie de Californie du Nord (qui englobe San Francisco et la Silicon Valley) talonne de près New York. La baie a vu sa population de millionnaires augmenter de 82 % au cours de la dernière décennie et compte aujourd’hui 305 700 millionnaires, 675 centimillionnaires et 68 milliardaires.

Tokyo, qui était en tête du peloton il y a dix ans, a subi un déclin de 5 % de ses habitants HNWI, et occupe désormais la 3e place avec seulement 298 300 millionnaires. Singapour gagne deux places et se hisse en 4e position du classement mondial après avoir enregistré une impressionnante augmentation de 64 % du nombre de millionnaires au cours des dix dernières années. Environ 3400 HNWI ont déménagé dans la cité-État rien qu’en 2023. Singapour compte désormais 244 800 millionnaires, 336 centimillionnaires et 30 milliardaires résidents.

Londres en chute libre

Londres, qui s’est postionnée comme la ville la plus riche du monde pendant de nombreuses années, continue de dégringoler dans le classement et se retrouve désormais à la 5e place avec seulement 227 000 millionnaires, 370 centimillionnaires et 35 milliardaires, soit une baisse de 10 % au cours de la dernière décennie. En revanche, Los Angeles, où résident 212 100 millionnaires, 496 centimillionnaires et 43 milliardaires, a grimpé de deux places au cours de la période de 10 ans pour atteindre la 6e place, avec une croissance notable de 45 % de sa population fortunée. Paris, la ville la plus riche d’Europe continentale, conserve sa 7e place avec 165 000 millionnaires résidents, tandis que Sydney se hisse à la 8e place avec 147 000 HNWI après une croissance exceptionnellement forte de la richesse au cours des 20 dernières années.

Le Dr. Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, affirme que la forte performance des marchés financiers a été un facteur clé de la croissance dans les villes les plus riches du monde. Il a également ajouté : « les gains de 24 % de l’indice S&P 500 de l’an passé, ainsi que la hausse de 43 % du Nasdaq et le bond impressionnant de 155 % du Bitcoin, ont soutenu la richesse des investisseurs fortunés. De plus, les avancées rapides dans l’intelligence artificielle, la robotique et la technologie de la Blockchain ont offert de nouvelles opportunités de création et d’accumulation de richesses. Pourtant, même si de nouvelles opportunités émergent, les anciens risques persistent. La guerre en Ukraine, qui a vu la population de millionnaires de Moscou chuter de 24 % à 30 300, est un rappel brutal de la fragilité de la richesse dans un monde incertain et instable. »

La Chine et l’essor des millionnaires

La Chine a établi une présence notable dans le dernier classement des 50 villes les plus riches , avec 5 villes de Chine continentale sur la liste et 7 villes si l’on compte Hong Kong (avec 143 400 millionnaires) et Taipei (30 200). Pékin (125 600 millionnaires) se classe pour la première fois dans le Top 10 après une croissance de 90 % de sa population de millionnaires au cours de la dernière décennie, et bien que Hong Kong ait chuté de quatre places pour se classer à la 9e position, les villes de Shanghai (123 400), Shenzhen (50 300), Guangzhou (24 500) et Hangzhou (31 600) ont toutes enregistré des augmentations significatives de leur population de millionnaires.

Andrew Amoils , responsable de la recherche chez New World Wealth, affirme que Shenzhen est la ville dans le monde qui connaît la croissance la plus rapide pour les personnes fortunées, avec une explosion de 140 % de sa population de millionnaires au cours des dix dernières années. « En ce qui concerne le nombre de millionnaires, Hangzhou a également enregistré une augmentation massive de 125 % quant à Guangzhou, elle a atteint 110 % au cours de la dernière décennie. Si l’on se penche sur le potentiel de croissance de la richesse au cours de la prochaine décennie, les villes à surveiller comprennent Bengaluru (Inde), Scottsdale (États-Unis) et Ho Chi Minh-Ville (Vietnam). Ces trois villes ont connu des taux de croissance exceptionnels de plus de 100 % de leur population de millionnaires au cours des dix dernières années. »

Pour ce qui est du Moyen-Orient, Dubaï remporte aisément la palme de la ville la plus riche de la région, avec une croissance impressionnante de 78 % de sa population de millionnaires au cours des dix dernières années. Actuellement classée en 21e position des villes les plus riches au monde, Dubaï en magnat millionnaire a de fortes chances d’entrer bientôt dans le Top 20, et bien que la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, riche en pétrole, n’ait pas encore réussi à se hisser dans le Top 50, des taux de croissance de plus de 75 % en font un candidat probable à l’avenir.

Alors qu’aucune ville africaine ou sud-américaine ne figure dans le Top 50, le rapport identifie plusieurs étoiles montantes, notamment Nairobi (4 400 millionnaires) et Le Cap (7400), toutes deux ayant enregistré une augmentation de 25 % et 20 % respectivement de leur population de résidents HNWI au cours de la dernière décennie.

Les villes les plus chères du monde

Monaco, sans doute le premier refuge mondial pour les super-riches, où la fortune moyenne dépasse 20 millions de dollars, est également la ville la mieux classée en termes de richesse par habitant. Plus de 40 % de ses habitants sont des millionnaires, soit le taux le plus élevé de toutes les villes dans le monde. La cité monégasque figure également en tête du classement des Villes les plus chères du monde , le prix des appartements dépassant régulièrement 35 000 dollars du mètre 2.

New York se classe au 2e rang avec un prix moyen de 28 400 dollars du m2, suivie de Londres (26 500 dollars du m2), de Hong Kong (25 800 dollars du m2), de Saint-Jean-Cap-Ferrat en France (25 000 dollars du m2) et de Sydney (22 700 dollars du m2).

