As Cidades mais Ricas do Mundo em 2024

LONDRES, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Em termos de quantidade de milionários residentes com patrimônio líquido investível de US$ 1 milhão ou mais, os EUA lideram o grupo, com 11 cidades no Top 50, incluindo Nova York, que se mantém firmemente em 1º lugar no Relatório das Cidades Mais Ricas do Mundo de 2024 , publicado anualmente pelos especialistas em migração de riqueza internacional Henley & Partners . A riqueza total acumulada pelos residentes da Big Apple agora ultrapassa US$ 3 trilhões — maior do que a riqueza total acumulada na maioria dos principais países do G20 — e 349.500 milionários, 744 centimilionários e 60 bilionários vivem na cidade.

Em 2º lugar está a Bay Area, no norte da Califórnia (que engloba a cidade de São Francisco e o Vale do Silício), que aumentou sua população milionária em 82% na última década e agora abriga 305.700 mil milionários, 675 centimilionários e 68 bilionários.

Tóquio, que liderava o grupo há uma década, sofreu um declínio de 5% em sua população residente HNWI, e agora está em 3º lugar, com apenas 298.300 milionários. Cingapura sobe duas posições para o 4º lugar no ranking global após um impressionante aumento de 64% de milionários nos últimos dez anos — aproximadamente 3.400 HNWIs se mudaram para lá apenas em 2023 e a cidade-estado agora possui 244.800 milionários residentes, 336 centimilionários e 30 bilionários.

O declínio de Londres

Londres, a cidade mais rica do mundo há muitos anos, continua a cair no ranking, e agora está em 5º lugar, com apenas 227.000 milionários, 370 centimilionários e 35 bilionários — uma queda de 10% na última década. Por outro lado, Los Angeles, lar de 212.100 milionários, 496 centimilionários e 43 bilionários, saltou duas posições no período de 10 anos para o 6º lugar, desfrutando de um notável crescimento de 45% em sua população rica. Paris, a cidade mais rica da Europa continental, mantém seu 7º lugar com 165.000 milionários residentes, enquanto Sydney sobe para a 8ª posição com 147.000 HNWIs após um crescimento excepcionalmente forte da riqueza nos últimos 20 anos.

Dr. Juerg Steffen , CEO da Henley & Partners, diz que um fator fundamental que impulsionou o crescimento nas cidades mais ricas do mundo foi o forte desempenho dos mercados financeiros. “O ganho de 24% da S&P 500 no ano passado, juntamente com a alta de 43% da Nasdaq e o impressionante rali de 155% do Bitcoin, impulsionou a fortuna de investidores ricos. Além disso, os rápidos avanços em inteligência artificial, robótica e tecnologia blockchain proporcionaram novas oportunidades para criação e acumulação de riqueza. No entanto, mesmo que surjam novas oportunidades, velhos riscos persistem. A guerra na Ucrânia, que fez a população milionária de Moscou despencar 24%, para 30.300, é um lembrete gritante da fragilidade da riqueza em um mundo incerto e instável.”

O boom milionário da China

A China estabeleceu uma presença notável no último ranking das 50 Cidades Mais Ricas com 5 cidades da China continental fazendo parte da lista, e 7 cidades ao contar Hong Kong (com 143.400 milionários) e Taipei (30.200). Pequim (125.600 milionários) entra no Top 10 pela primeira vez após um crescimento de 90% em sua população milionária na última década e, embora Hong Kong tenha caído quatro posições, para o 9º lugar, Xangai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) e Hangzhou (31.600) registraram aumentos significativos em suas populações milionárias.

Andrew Amoils , Chefe de pesquisa da New World Wealth, diz que Shenzhen é a cidade que mais cresce no mundo para os ricos, com sua população milionária explodindo 140% nos últimos dez anos. “Hangzhou também experimentou um enorme aumento de 125% e os milionários de Guangzhou cresceram 110% na última década. No que diz respeito ao potencial de crescimento da riqueza na próxima década, as cidades a observar incluem Bengaluru (Índia), Scottsdale (EUA) e Ho Chi Minh City (Vietnã). Todas as três desfrutaram de taxas de crescimento excepcionais de mais de 100% em suas populações milionárias residentes nos últimos dez anos.”

Voltando ao Oriente Médio, Dubai facilmente assume a coroa como a cidade mais rica da região, com um crescimento impressionante de 78% em sua população milionária nos últimos 10 anos. Atualmente classificada como a 21ª-cidade mais rica do mundo, a magnata milionária tem grandes chances de entrar no Top 20 em breve e, embora a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, rica em petróleo, ainda não tenha conquistado um lugar no Top 50, taxas de crescimento de mais de 75% a tornam uma provável candidata no futuro.

Embora nenhuma cidade africana ou sul-americana entre no Top 50, o relatório identifica várias estrelas em ascensão, incluindo Nairóbi (4.400 milionários) e Cidade do Cabo (7.400), que tiveram um aumento de HNWIs residentes de 25% e 20%, respectivamente, na última década.

Cidades mais caras do mundo

Mônaco, indiscutivelmente o principal porto seguro do mundo para os super-ricos, onde a riqueza média ultrapassa US$ 20 milhões, também é a cidade mais bem classificada em uma base de riqueza per capita. Mais de 40% de seus moradores são milionários – a maior proporção de qualquer cidade do mundo. Também está no topo da lista das Cidades mais Caras do Mundo , com preços de apartamentos regularmente superiores a USD 35.000 por m2.

A cidade de Nova Iorque ocupa o 2º lugar, com o preço médio de imóveis de primeira linha sendo US$ 28.400 por m2 seguida por Londres (US$ 26.500 por m2, Hong Kong (US$ 25.800 por m2), Saint-Jean-Cap-Ferrat na França (US$ 25.000 por m2) e Sydney (US$ 22.700 por m2).

