Le KFSH&RC dévoile son approche d’avant-garde pour l’amélioration de l’expérience thérapeutique des patients à l’occasion de l’exposition mondiale sur la santé

RIYAD, Arabie saoudite, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — À l’occasion de l’exposition mondiale sur la santé 2023 à Riyad, le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) présente son approche avancée permettant d’améliorer le parcours de soins des patients. En exploitant les solutions numériques de pointe en matière de soins de santé, l’hôpital a mis l’accent sur le rôle de ces outils dans l’amélioration des résultats en matière de soins de santé et de l’efficacité opérationnelle dans divers domaines médicaux.

Le KFSH&RC a réalisé des progrès substantiels dans la rationalisation du processus d’admission des patients grâce au service « Ehalat ». Cette plateforme automatisée simplifie les orientations médicales et favorise la collaboration avec les entités de soins de santé publiques et privées. En outre, elle permet aux utilisateurs de soumettre des rapports médicaux, de compiler des données personnelles et d’accéder à leurs antécédents médicaux, le tout dans le cadre d’un service unifié, éliminant ainsi la nécessité de se rendre en personne à l’hôpital. Cela simplifie non seulement l’évaluation de l’état d’un patient et de son éligibilité à un traitement, mais permet également un suivi en temps réel et des mises à jour sur les applications.

Les patients peuvent désormais suivre l’évolution de leur traitement à distance grâce à l’application mobile « Altakhassusi », qui leur offre un accès sécurisé à leur dossier médical. L’application permet aux patients de consulter les résultats des examens radiologiques et de laboratoire, de prendre facilement rendez-vous, d’assister à des séances de suivi virtuel avec leur médecin et même d’évaluer l’efficacité de leur traitement. En outre, elle améliore le processus de renouvellement des ordonnances, du matériel médical et des besoins nutritionnels, facilitant ainsi la communication avec l’équipe médicale et l’hôpital.

Le KFSH&RC s’attache à offrir une expérience thérapeutique de haute qualité avec une automatisation à chaque étape. Cette approche permet aux patients d’économiser du temps et des efforts, et améliore la prise de décision médicale grâce à des méthodes et des modèles de soins d’avant-garde qui s’appuient sur les progrès rapides des innovations dans le domaine de la santé numérique. Ces capacités permettent une intégration transparente de diverses technologies médicales, consolidant les résultats cliniques, les documents et les données médicales. Cela va des notes chirurgicales aux soins post-opératoires, en assurant un flux d’informations fluide, en améliorant l’efficacité des soins et en les personnalisant pour répondre aux besoins uniques de chaque patient.

Le KFSH&RC est mondialement reconnu pour ses services de santé spécialisés exceptionnels et ses innovations révolutionnaires. Il s’agit d’un centre avancé pour la recherche et l’éducation médicales, qui s’engage à faire progresser les technologies médicales et à élever le niveau des soins de santé à l’échelle mondiale. Grâce à des collaborations avec d’éminentes institutions locales, régionales et internationales, il aspire à fournir des services de classe mondiale en matière de soins cliniques, de recherche et d’éducation.

L’exposition mondiale sur la santé, à laquelle participent 250 exposants de 15 pays, est le premier rassemblement du Moyen-Orient dans le domaine de la santé. Il sert de plateforme de collaboration entre les communautés saoudiennes et mondiales de la santé, y compris les fabricants et fournisseurs régionaux et internationaux. Le sommet de cette année, placé sous le thème « Investir dans la santé », promet d’être un événement déterminant pour l’avenir des soins de santé.

