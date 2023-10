KFSH&RC Apresenta Sua Tecnologia de Ponta para Elevar a Experiência do Tratamento do Paciente na Global Health Exhibition

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) irá introduzir sua tecnologia de ponta para elevar a jornada do tratamento do paciente na Global Health Exhibition de 2023 em Riade. As soluções digitais de saúde da última geração têm um papel essencial para o hospital no aprimoramento dos resultados de saúde e da eficiência operacional em diversos domínios médicos.

O KFSH&RC alcançou avanços substanciais na simplificação do processo de admissão de pacientes por meio do serviço ‘Ehalat’. Esta plataforma automatizada simplifica os encaminhamentos médicos e incentiva a colaboração com entidades de saúde públicas e privadas. Além disso, permite que os usuários enviem relatórios médicos, compilem dados pessoais e acessem o histórico médico – tudo dentro de um serviço unificado, eliminando a necessidade de visitas presenciais ao hospital. Isso além de simplificar a avaliação da condição e a elegibilidade do tratamento de um paciente, também fornece rastreamento e atualizações em tempo real nos aplicativos.

Os pacientes agora podem acompanhar remotamente o progresso do seu tratamento no aplicativo móvel “Altakhassusi”, por meio de acesso seguro aos registros médicos. O aplicativo permite que os pacientes visualizem os resultados de exames de radiologia e laboratório médico, agendem consultas facilmente, participem de consultas virtuais de acompanhamento com seus médicos e até mesmo avaliem a eficácia do seu tratamento. Além disso, ele aprimora o processo do aviamento de receita, suprimentos médicos e necessidades nutricionais, facilitando a comunicação com a equipe médica e o hospital.

O KFSH&RC se dedica a fornecer uma experiência de tratamento de alta qualidade com automação em todas as etapas. Essa abordagem economiza tempo e esforço dos pacientes e aprimora a tomada de decisões médicas por meio de métodos e modelos de atendimento de ponta que alavancam os rápidos avanços nas inovações em saúde digital. Esses recursos permitem a integração perfeita de várias tecnologias médicas que consolidam os resultados clínicos, documentos e dados médicos. Desde as notações cirúrgicas até os cuidados pós-operatórios, garantindo o fluxo suave das informações, aumentando a eficiência dos cuidados que são personalizados de acordo com as necessidades únicas de cada paciente.

O KFSH&RC é reconhecido mundialmente por seus excepcionais serviços de saúde especializados e inovadores. Ele se destaca como um centro avançado de pesquisa e educação médica, comprometido com o avanço das tecnologias médicas e com a elevação do padrão de assistência médica em escala global. Por meio de colaborações com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, ele tem por objetivo fornecer serviços de classe mundial em cuidados, pesquisa e educação clínica.

A Global Health Exhibition, com 250 expositores de 15 países, é o principal encontro de saúde do Oriente Médio. Ela é uma plataforma de colaboração entre as comunidades de saúde sauditas e globais, incluindo fabricantes e fornecedores regionais e internacionais. O ponto alto deste ano, “Investimento na Saúde”, promete ser um evento fundamental para moldar o futuro dos cuidados de saúde.

