Ambiq propulse la croissance du secteur de la surveillance des soins de santé à distance avec de nouveaux processeurs à ultra-basse consommation

Les systèmes sur puces (SoC) Apollo4 Lite et Apollo4 Blue Lite contribuent à améliorer les fonctionnalités et l’autonomie des appareils afin d’accélérer l’adoption de la surveillance à distance

Apollo4 Lite et Apollo4 Blue Lite : n’importe qui, n’importe quand, n’importe où

Faits saillants de cette actualité :

Les nouveaux SoC Apollo4 Lite et Blue Lite offrent de nombreuses fonctionnalités, une mémoire optimisée, des performances graphiques puissantes et secureSPOT ® pour une sécurité renforcée dans une solution légère

pour une sécurité renforcée dans une solution légère Il s’agit de produits idéaux pour les applications de santé numérique, comme les stéthoscopes numériques ainsi que les appareils de surveillance des patients et de contrôle de la pression artérielle et de la glycémie en continu

L’Apollo4 Blue Lite offre une connectivité Bluetooth® à basse consommation sécurisée pour la communication avec les appareils portatifs, les périphériques hôtes et le Cloud

AUSTIN, Texas, 10 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambiq®, un leader technologique des solutions et produits à semi-conducteurs et ultra-basse consommation, ajoute les SoC Apollo4 Lite et Apollo4 Blue Lite à son portefeuille en expansion de SoC pour les périphériques de point de terminaison de l’IdO, en particulier les produits de surveillance à distance du secteur de la santé. Cette annonce fait suite an lancement par Ambiq de son Heart Kit , un modèle à IA open-source optimisé utilisant des réseaux neuraux à têtes multiples (multi-head neural networks, MH-NN) afin de permettre une variété d’applications de surveillance cardiaque en temps réel.

La gamme de produits Apollo4 Lite et Blue Lite se compose des solutions de processeurs système de la toute dernière génération s’appuyant sur la plateforme exclusive Subthreshold Power-Optimized Technology (SPOT®) d’Ambiq, permettant d’accéder à de nouvelles fonctions tout en réduisant la consommation énergétique globale des appareils afin de prolonger leur autonomie. Les deux SoC intègrent un cœur Cortex-M4 à ultra-basse consommation pouvant fonctionner à une fréquence qui peut atteindre 192 MHz avec turboSPOT, un sous-système audio, un processeur graphique ainsi qu’une MRAM et une SRAM importantes. Très pratiques, ils sont aussi compatibles avec les broches des Apollo4 Plus et Blue Plus¹ d’Ambiq, offrant aux développeurs une flexibilité optimale pour innover.

« Les patients d’aujourd’hui sont davantage habilités à surveiller et à protéger leur propre santé, et les prestataires de soins de santé requièrent davantage d’analyses des données pour prescrire un traitement holistique », a déclaré David Priscak, VP des solutions techniques chez Ambiq. « Avec des graphismes audacieux et une longue autonomie, il est désormais plus facile que jamais d’accéder à un suivi abordable de la santé à la pointe de la technologie grâce à ces nouveaux ajouts à notre gamme de SoC Apollo4. »

Tableau sur l’Apollo4 Lite / Blue Lite

« Le chiffre d’affaires du marché mondial de la surveillance des patients à distance a été estimé à 53,6 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 175,2 milliards USD d’ici 2027, en se développant selon un TCAC de 26,7 % entre 2022 et 2027 », a commenté Mme Anu Dhiman , analyste de santé en chef chez MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd. « Les facteurs prédominants qui influencent la croissance du marché comprennent les avantages de la surveillance des patients à distance afin de réduire la fardeau pesant sur les ressources médicales, les avantages en termes de contrôle de la télésanté et des services de surveillance des patients à distance, les avancées des télécommunications, l’accroissement de la population gériatrique et le besoin grandissant d’étendre l’accès aux soins de santé. »

L’Apollo4 Lite et l’Apollo4 Blue Lite sont conçus pour une autonomie accrue, une sécurité avancée et de puissants graphismes au sein de petits facteurs de forme, qui sont des aspects cruciaux pour l’adoption continue de ces appareils. Les deux solutions sont maintenant produites en masse, ciblant les produits de santé numérique, les montres connectées, les bandes d’exercice, les localisateurs d’animaux, les télécommandes à activation vocale, la maintenance industrielle et les appareils employant l’IdO pour l’habitation intelligente. Pour plus d’informations sur les produits, veuillez consulter les pages www.ambiq.com/apollo4- lite et www.ambiq.com/apollo4- blue-lite .

¹ – L’Apollo4 Lite est compatible avec les broches de l’Apollo4 Plus (AMAP42KP-KBR) ; l’Apollo4 Blue Lite est compatible avec les broches de l’Apollo4 Blue Plus (AMA4B2KP-KXR).

À propos d’Ambiq

Ambiq a pour mission de développer les solutions à semi-conducteurs les moins gourmandes en énergie pour permettre l’utilisation d’appareils intelligents sur toute la planète en vue de favoriser un monde plus éco-énergétique, durable et piloté par les données. Ambiq aide des fabricants de premier plan du monde entier à développer des produits ayant une autonomie de plusieurs semaines (au lieu de quelques jours) tout en offrant un ensemble de fonctions maximal dans des conceptions industrielles compactes. L’objectif d’Ambiq est d’amener l’intelligence artificielle (IA) là où elle n’a jamais été auparavant au sein de dispositifs portables et mobiles en utilisant ses solutions avancées à système sur puce (SoC) et ultra-basse consommation. En mars 2023, Ambiq avait déjà expédié plus de 200 millions d’unités. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.ambiq.com .

