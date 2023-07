Ambiq Impulsiona Crescimento do Setor de Monitoramento Remoto de Saúde com Novos Processadores de Energia Ultrabaixa

Apollo4 Lite e Apollo4 Blue Lite System-on-Chips (SoCs) Ajudam a Melhorar as Funcionalidades e a Vida Útil da Bateria dos Dispositivos para Acelerar a Adoção do Monitoramento Remoto

Apollo4 Lite e Apollo4 Blue Lite: Qualquer Pessoa, Qualquer Hora, Qualquer Lugar

Novos Destaques:

Os novos SoCs Apollo4 Lite e Blue Lite oferecem recursos ricos em funcionalidades, memória otimizada, desempenho gráfico potente e secureSPOT ® para segurança robusta em uma solução leve

para segurança robusta em uma solução leve Ideal para aplicações de saúde digital, como estetoscópios digitais, monitoramento de pacientes, e monitoramento contínuo de glicose e pressão arterial

O Apollo4 Blue Lite oferece conectividade segura Bluetooth® de baixa energia para comunicação com dispositivos portáteis, equipamentos host e a nuvem

AUSTIN, Texas, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ambiq®, líder em tecnologia de produtos e soluções de semicondutores de potência ultrabaixa, incluiu o SoC Apollo4 Lite e Apollo4 Blue Lite no seu portfólio de SoCs em expansão para dispositivos de endpoint IoT, especialmente produtos de monitoramento remoto do setor de saúde. Este anúncio dá seguimento ao lançamento da Ambiq do seu Heart Kit , um modelo otimizado de IA de código aberto que utiliza redes neurais de múltiplas cabeças (MH-NNs) para viabilizar uma variedade de aplicativos de monitoramento cardíaco em tempo real.

A linha de produtos Apollo4 Lite e Blue Lite é uma solução de processador de sistema de última geração criada com base na plataforma proprietária Subthreshold Power-Optimized Technology (SPOT®) da Ambiq, que viabiliza novos recursos e reduz o consumo geral de energia do sistema dos dispositivos para prolongar a vida útil da bateria. Ambos os SoCs são incorporados com um núcleo Cortex-M4 de potência ultrabaixa que pode operar a até 192 MHz com turboSPOT, um subsistema de áudio, GPU e ampla MRAM e SRAM. Eles também são convenientemente compatíveis com o Apollo4 Plus e Blue Plus¹ da Ambiq, proporcionando aos desenvolvedores a flexibilidade ideal para a inovação.

“Os pacientes de hoje estão mais capacitados para monitorar e defender sua própria saúde, e os profissionais de saúde exigem mais análise de dados para prescrever tratamento holístico”, disse David Priscak, VP de Soluções Técnicas da Ambiq. “Com gráficos ousados e longa duração da bateria, o rastreamento de saúde de última geração agora é mais em conta e acessível graças a essas novas adições à nossa família Apollo4 SoC.”

Gráfico Apollo4 Lite/Blue Lite

“O mercado global de pacientes remotos em termos de receita foi estimado em US$53,6 bilhões em 2022 e deve chegar a US$175,2 bilhões até 2027, crescendo a um CAGR de 26,7% de 2022 a 2027”, disse a Sra. Anu Dhiman – Analista Líder de Saúde – MarketsandMarkets da Research Pvt. Ltd. “Os fatores predominantes que influenciam o crescimento do mercado incluem os benefícios do monitoramento remoto de pacientes para reduzir a carga sobre os recursos médicos, os benefícios de monitoramento de serviços de telessaúde e monitoramento remoto de pacientes, avanços em telecomunicações, como o aumento da população geriátrica e a crescente necessidade de expandir o acesso à saúde.”

A Apollo4 Lite e a Apollo4 Blue Lite são projetadas para uma vida útil prolongada da bateria, segurança avançada e gráficos potentes em pequenos formatos que são essenciais para a adoção contínua desses dispositivos. Ambos estão agora em produção em massa e voltados para os produtos de saúde digital, smartwatches, pulseiras de fitness, rastreadores de animais, controles remotos ativados por voz, manutenção industrial e dispositivos IoT domésticos inteligentes. Para mais informação sobre o produto, visite www.ambiq.com/apollo4-lite e www.ambiq.com/apollo4-blue- lite .

¹ – Apollo4 Lite é compatível com pinos com Apollo4 Plus (AMAP42KP-KBR); Apollo4 Blue Lite é compatível com pinos com Apollo4 Blue Plus (AMA4B2KP-KXR.)

Sobre a Ambiq

A Ambiq tem por missão desenvolver soluções de semicondutores de nível mais baixo de energia para habilitar dispositivos inteligentes em todos os lugares, desenvolvendo soluções de semicondutores de nível mais baixo de energia para impulsionar um mundo mais eficiente em termos de energia, sustentável e orientado por dados. A Ambiq ajudou os principais fabricantes em todo o mundo a desenvolver produtos que duram semanas com uma única carga (em vez de dias), ao mesmo tempo em que oferecem um conjunto máximo de recursos em designs industriais compactos. O objetivo da Ambiq é levar a Inteligência Artificial (IA) a áreas nunca alcançadas em dispositivos móveis e portáteis, com o uso de soluções avançadas de sistema em chip (SoC) de energia ultrabaixa da Ambiq. A Ambiq entregou mais de 200 milhões de unidades até março de 2023. Para mais informação, visite www.ambiq.com .

Contato

Charlene Wan

VP de Marca, Marketing e Relações com Investidores

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 620a2f10-acfe-4d54-b9c3- 0983c58c06f6/pt

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ fd179ebf-2f60-4195-8fca- b88c7b7a852c/pt

GlobeNewswire Distribution ID 8871063