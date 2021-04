A Analytica anuncia a expansão do PeriCoach®, sua solução de saúde pélvica, para a China

O PeriCoach será distribuído por meio de uma extensa rede de centros de atendimento pós-parto, hospitais, redes de farmácias e plataformas on-line atendidas pelos parceiros da joint venture.

A joint venture também se beneficiará de uma extensa rede com mais de 30 mil médicos em 100 cidades para distribuir o PeriCoach na China.

O acordo agrega à parceria de distribuição que a Analytica já tem no Oriente Médio para facilitar o crescimento e a fabricação do PeriCoach nos mercados internacionais.

Os estudos clínicos comprovam que o tratamento não supervisionado com o PeriCoach atinge resultados semelhantes à fisioterapia do assoalho pélvico realizada em clínicas no tratamento da incontinência urinária por estresse, com um custo muito menor.

O PeriCoach é uma solução com boa relação custo-benefício que melhora a qualidade de vida e reduz a necessidade de cuidados e os gastos com absorventes para incontinência de mulheres no período do pós-parto e de idosos.

BRISBANE, Austrália, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Analytica Limited (ASX:ALT), fabricante australiana do sistema para exercício de assoalho pélvico PeriCoach, fechou um acordo de joint venture (JV) para fabricar, distribuir e comercializar o sistema na China, Macau, Hong Kong e Taiwan. O acordo é uma parceria entre a Analytica, a Hebei NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol) e a Shijiazhuang Biosphere Pty Ltd (Biosphere), sediadas na província de Hebei.

Entre os principais acionistas da Nacol estão duas empresas chinesas com vasta experiência na fabricação e distribuição de produtos médicos, a Heibei Aineng Biological Technology Co., Ltd e a Shijiazhuang YST Medical Supplies Co. Ltd.

A JV registará o PeriCoach na autoridade chinesa responsável pela aprovação e liberação de produtos alimentícios e medicamentos (CFDA) como um dispositivo médico de classe II. Com a liberação da CFDA, o PeriCoach pode se tornar um tratamento prescrito, cobrindo inicialmente a rede de hospitais do norte da China.

A expansão para a China dará suporte à distribuição do PeriCoach tanto para o mercado de reabilitação pós-parto, atualmente em franco crescimento, quanto para o mercado preventivo sênior inicial, já que uma em cada três mulheres em todo o mundo sofre de incontinência urinária por estresse. O acordo promove a estratégia da Analytica de levar o PeriCoach para mercados globais, partindo do crescimento no Oriente Médio, obtido com a parceira com a Motion Egypt LLC, e buscando também outros parceiros na América do Norte, Europa e Sudeste Asiático fora da China.

O PeriCoach é composto por um dispositivo médico, um aplicativo para smartphone e pelo PeriVault, o maior banco de dados de exercícios para músculos pélvicos do mundo. O PeriCoach apresenta tecnologia de orientação técnica de biofeedback que ajuda as mulheres a realizarem corretamente exercícios para o assoalho pélvico, também conhecidos como exercícios “Kegel”, enquanto o dispositivo e o aplicativo estão sendo usados. Dados reais de pacientes1 do PeriCoach mostram que quase 60% das mulheres não sabem como ativar esses músculos quando usam o dispositivo pela primeira vez. A orientação técnica do PeriCoach permite que os “Kegels” possam ser executados corretamente e com confiança por qualquer mulher, na privacidade do seu lar.

Segundo um recente estudo clínico randomizado, controlado, independente e revisado por pares2,3, realizado na Universidade do Novo México e publicado no Journal of Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery, o sistema de biofeedback do PeriCoach, mesmo sem treinamento formal, não é inferior e é semelhante à fisioterapia para assoalho pélvico realizada em clínicas de centros de excelência, o que faz desse sistema o tratamento com melhor custo-benefício4 para incontinência urinária por estresse e mista. Assista ao vídeo aqui.

O PeriCoach é atualmente fabricado na Austrália. A nova linha de fabricação, localizada na zona de livre comércio de Shijiazhuang, será exclusiva para o mercado chinês e é considerada um dos principais projetos da zona de livre comércio e de alta tecnologia.

O PeriCoach será distribuído por meio da já existente e extensa rede de hospitais e organizações de pós-parto atendidas pelos parceiros da JV. Os parceiros da JV colaboraram com uma plataforma de serviços de assistência pós-parto líder na China, com cobertura em 100 cidades e mais de 30 mil profissionais clínicos.

Na China, 15 milhões de bebês nascem todos os anos.5 Com o rápido desenvolvimento da economia moderna, a indústria de reabilitação pós-parto cresceu e atingiu os 3,95 bilhões de yuans (cerca de 608 milhões de dólares) em 2018, com uma taxa de crescimento anual composta de 43,9%.6

Além disso, a China, como os países ocidentais, tem uma população envelhecida, e 31% das mulheres mais idosas apresentam incontinência urinária. Entretanto, somente 25% delas procuram assistência médica.7 A JV vê uma grande oportunidade de saúde pública para o tratamento conservador da incontinência em mulheres na faixa dos 50 aos 70 anos de idade, reduzindo o impacto na qualidade de vida e a carga econômica dos cuidados com idosos no longo prazo.

O CEO da Aineng, LanJu Xu, que irá liderar a JV, comentou: “temos grande confiança nas capacidades de P&D da Analytica e acreditamos que tanto ela quanto a Nacol podem usar os pontos fortes desta joint venture para se beneficiarem mutuamente. Reunimos a tecnologia líder da Analytica com os amplos recursos industriais da Nacol na China e estamos ansiosos para testemunhar a entrada do PeriCoach neste vasto mercado”.

O Sr. Xu tem um histórico respeitável em dispositivos e materiais médicos, incluindo um recorde de 17 aprovações de dispositivos médicos de classe II e a conclusão de testes clínicos de dois dispositivos médicos de classe III. É também o chefe da equipe do programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do Ministério da Ciência e da Tecnologia da China, operado por quatro universidades líderes e um dos três hospitais mais importantes da China. Além disso, o sr. Xu é chefe do centro de P&D de materiais médicos na Universidade de Nankai.

O Presidente da Analytica Ltd, Dr. Michael Monsour, afirmou: “entrar no mercado chinês com operadores tão ágeis e experientes é um marco importante para a Analytica. A China está liderando o mundo no reconhecimento da necessidade de um cuidado pós-parto eficaz e está enfrentando o desafio de cuidar de sua grande população envelhecida por meio do sistema PeriCoach para ajudar as mulheres a controlarem a incontinência. O PeriCoach é uma solução comprovada e com uma boa relação custo-benefício que irá melhorar drasticamente a qualidade de vida e reduzir a necessidade de cuidados das mulheres. Esperamos poder continuar explorando nossas opções estratégicas para expandir a disponibilidade do PeriCoach no mundo todo”.

Recentemente, a Analytica mudou suas operações de fabricação na Austrália e busca, em um futuro próximo, restabelecer as vendas on-line nos EUA, no Reino Unido/Irlanda, na Austrália e na Nova Zelândia. O PeriCoach tem autorização da USFDA 510(k), registro ARTG australiano e marcação CE.

Sobre a Analytica Limited

O principal produto da Analytica é o sistema PeriCoach® – um sistema de tratamento de e-health (saúde digital) para mulheres que sofrem de incontinência urinária por estresse. Essa condição afeta uma em cada três mulheres em todo o mundo e é causada principalmente por trauma nos músculos do assoalho pélvico como resultado de gravidez, parto e menopausa.

O PeriCoach é composto por um dispositivo, portal na web e aplicativo para smartphone. O dispositivo avalia a atividade dos músculos do assoalho pélvico. As informações obtidas pelo dispositivo são transmitidas a um aplicativo de smartphone e podem ser carregadas em um banco de dados na nuvem que permite que médicos possam monitorar o progresso da paciente por meio do portal na web. Este novo sistema permite que os médicos determinem remotamente se uma mulher está realizando seus exercícios para o assoalho pélvico e se eles estão melhorando sua condição. O fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico também pode melhorar a sensibilidade e a satisfação sexual e o potencial de orgasmo em algumas mulheres.

O PeriCoach é liberado para o tratamento incontinência urinária por regulamentação na Austrália e tem a marcação CE e liberação de 510(k) da USFDA.

O PeriCoach também tem autorização na Austrália e tem marcação CE na Europa para o tratamento de prolapso de órgãos pélvicos, uma condição que chega a afetar uma em cada cinco mulheres durante sua vida útil.