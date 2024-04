Primeiro projeto de usina hidrelétrica reversível da Estônia, a empresa Zero Terrain firmou parceria com o governo da Estônia e recebeu um subsídio de € 1,9 milhão

TALLINN, Estônia, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Ministério do Clima da Estônia assina o Memorando de Entendimento (MoU) com a empresa de energia Zero Terrain para ajudar a Estônia a atingir sua meta de energia 100% renovável até 2030. Com essa cooperação, a Zero Terrain está colaborando diretamente com o governo para desenvolver soluções que viabilizem a execução do projeto de armazenamento de energia PHS [pumped-hydro energy storage (armazenamento de energia hidrelétrica por bombeamento)] na Estônia, incluindo o apoio à obtenção de capital e o enfrentamento dos desafios do mercado.

Além disso, a Zero Terrain conta com um subsídio de 1,98 milhão de euros do programa estatal de pesquisa aplicada para apoiar o desenvolvimento do projeto Zero Terrain na Estônia e a exportação de tecnologia.

A instalação subterrânea de armazenamento de energia de longa duração Zero Terrain Paldiski 500MW é um avanço significativo da tecnologia PHS convencional, possibilitando a construção em qualquer lugar, mesmo em terrenos planos.

A Zero Terrain Paldiski representa um marco notável no sistema de energia do país. A usina hidrelétrica reversível de Paldiski é um projeto de interesse comum da UE (projeto PCI). É o único projeto de área verde de armazenamento de energia hidrelétrica por bombeamento na região do norte do Báltico e também será a maior usina do país.

“A assinatura do MoU é um passo significativo na jornada da Zero Terrain rumo a um futuro com energia limpa e segura. Acreditamos que não pode haver um sistema de energia movido a energia renovável sem armazenamento de energia em larga escala e de longa duração. A parceria expressa a cooperação e o compromisso de promover mudanças positivas no cenário de energia renovável da Estônia”, afirma Peep Siitam, fundador e CEO da Zero Terrain.

O primeiro projeto de armazenamento de energia de longa duração da Estônia, a usina Zero Terrain Paldiski, obteve as principais licenças de construção em dezembro de 2022. A construção da primeira usina hidrelétrica reversível do país terá início em 2025 . Durante o ciclo operacional nominal de 12 horas, a Zero Terrain Paldiski gera 6 GWh de energia na rede, o que é um pouco mais do que o consumo médio diário de todas as residências da Estônia.

A Zero Terrain também recebe um subsídio de 1,98 milhão de euros do programa estatal de pesquisa aplicada. De acordo com Siitam, o subsídio será usado para desenvolver o projeto modular da Zero Terrain, iniciar atividades de desenvolvimento em outros países e atrair novos investidores para a Zero Terrain Paldiski, na Estônia.

“A Zero Terrain está desenvolvendo uma tecnologia de armazenamento de energia em larga escala, permitindo que a Estônia e outros países migrem para a energia renovável de forma mais ampla com um avanço tão significativo da tecnologia PHS convencional”, afirma Arbo Reino, especialista em energia da Agência de Negócios e Inovação da Estônia.

“A demanda global por capacidade de armazenamento de energia de longa duração (LDES) é inegável. São necessários 85-120 TWh-horas de LDES globalmente até 2040 (McKinsey, 2021), portanto, o interesse em nossa tecnologia e em nosso projeto é grande, principalmente em regiões onde o PHS tradicional era impossível de ser implantado devido a limitações geográficas”, explica Siitam.

A Zero Terrain tem como sócios a empresa de energia estoniana AS Alexela, a empresa de energia renovável báltico-polonesa Sunly AS, a Vool OÜ, a Combiwood Grupp OÜ, a Warmeston OÜ e a Ronnivara OÜ.

Para atendimento à imprensa e mais informações, entre em contato: Hedwig.Meidra@zeroterrain.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 2cbd052e-529e-4878-b248- 52bed8e1134f

GlobeNewswire Distribution ID 1000933342