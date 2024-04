One Za’abeel lança The Offices, espaço de escritórios com licenciamento duplo na One Za’abeel Tower

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O One Za’abeel, icônico empreendimento de uso misto desenvolvido pela ICD (Investment Corporation of Dubai), tem o prazer de anunciar o lançamento do The Offices, seu espaço de escritórios corporativos ultraluxuosos com licenciamento duplo na One Za’abeel Tower. Os escritórios da mais alta qualidade estão prontos para se tornar o endereço comercial por excelência de Dubai, atraindo organizações internacionais e locais com seu exclusivo licenciamento duplo para empresas registradas na Dubai World Trade Centre Free Zone (DWTC FZ) e empresas registradas no continente.

O One Za’abeel consiste em dois arranha-céus, o One Za’abeel Tower e o One Za’abeel The Residences, que são interligados pelo The Link, um edifício em balanço de 230 m suspenso 100 metros acima do solo. O formato singular do empreendimento de uso misto, aliado à sua localização estratégica, lhe rendeu o apelido de “portão de entrada para o Distrito Central de Negócios de Dubai”.

O The Offices ocupa 17 andares na One Za’abeel Tower e possui uma área total de 280.000 pés quadrados.

O empreendimento, construído com enfoque na sustentabilidade, demonstra eficiência ambiental e padrões de sustentabilidade exemplares e obteve a certificação LEED Gold em dezembro de 2023.

Caracterizado como escritórios inteligentes, o The Offices incorporou tecnologias inteligentes para oferecer automação e otimização de energia de todos os sistemas elétricos, de iluminação, de ar condicionado e de ventilação. Isso permite que o uso de energia seja controlado, ao mesmo tempo em que mantém temperaturas as internas agradáveis e oferece recursos como janelas do piso ao teto, que proporcionam uma grande quantidade de luz natural e vistas panorâmicas da cidade. O One Za’abeel está atualmente no processo de obtenção das certificações WiredScore e SmartScore.

A localização privilegiada do The Offices no empreendimento de uso misto permite fácil acesso a todos os serviços do One Za’abeel. Os locatários podem convidar seus hóspedes para uma refeição em qualquer um dos muitos restaurantes indicados pelo Guia Michelin no The Link, realizar reuniões ou eventos nos espaços para conferências do resort One&Only One Za’abeel, convidar seus hóspedes para se hospedarem no resort ou no exclusivo hotel de fitness e reabilitação SIRO, ou simplesmente se encontrarem nas lojas e nos restaurantes no pavilhão de lojas.

Além do ecossistema de opções no empreendimento, outros serviços diferenciados e instalações avançadas no The Offices incluem serviços de concierge e segurança dedicados 24 horas por dia, 7 níveis de subsolo e estacionamento inteligente, serviços de manobrista e proximidade com o transporte público.

Issam Galadari, diretor da One Za’abeel Holdings, comentou: “Acreditamos que o sucesso comercial é agilizado pela localização certa e, por isso, temos o prazer de lançar o The Offices na One Za’abeel Tower. Situado no coração de Dubai, esse será, sem dúvida, o endereço comercial por excelência para empresas e investidores, oferecendo escritórios luxuosos, espaçosos e conectados, com acesso a lojas, hotéis de renome mundial e restaurantes finos a apenas uma viagem de elevador. Estamos ansiosos para receber empresas inovadoras no The Offices e vê-las prosperar enquanto utilizam tudo o que o One Za’abeel tem a oferecer.”

