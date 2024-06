Mediktor adquire a Sensely e consolida sua posição como líder em soluções de saúde baseadas em IA

BARCELONA e SAN FRANCISCO, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mediktor , empresa líder em saúde digital, anunciou a aquisição da Sensely , provedora de saúde digital sediada em San Francisco, que foi pioneira na criação de uma plataforma de conversação baseada em empatia para apoiar sistemas hospitalares e serviços de seguros de saúde de classe mundial. Essa consolidação de duas provedoras líderes mundiais de soluções impulsionadas por inteligência artificial estabelece um importante marco na tecnologia médica, estendendo a presença global da Mediktor para mais de 35 países e expandindo sua atuação nos Estados Unidos.

A fusão cria uma das maiores provedoras globais de soluções baseadas em IA no ecossistema de saúde. A nova organização será impulsionada por uma plataforma de saúde conversacional enriquecida para ajudar a aumentar a eficiência e reduzir os custos usando suas tecnologias complementares, incluindo o assistente médico de IA da empresa. De acordo com uma pesquisa recente de clientes de seguros, 54% dos pacientes que o utilizaram estavam satisfeitos com a orientação médica fornecida e não precisaram de serviços adicionais ou acompanhamento de um médico.

“Esta aquisição é um passo transformacional para a Mediktor e reforça nosso compromisso com a inovação em saúde digital. Ao unir forças com a Sensely, estamos prontos para oferecer uma solução de IA líder e de alta qualidade para múltiplos negócios, melhorando, em última análise, o acesso à saúde de milhões de pessoas”, afirma Cristian Pascual, CEO da Mediktor.

Como resultado da integração, a Mediktor adquirirá o conteúdo educacional de saúde da Mayo Clinic, que foi desenvolvido como parte de um acordo pré-existente com a Sensely. Mayo Clinic também se tornará acionista da empresa recém-integrada e terá um assento no Conselho de Administração como observadora.

A MTIP, uma empresa suíça de capital de crescimento e parceira de longa data da Mediktor, reafirmou sua confiança na visão e direção da empresa. Como membro do Conselho de Administração da Mediktor, a MTIP comunicou seu inabalável apoio financeiro e estratégico à aquisição da Sensely pela empresa e à estratégia geral de crescimento da empresa.

Ao mesmo tempo, a Aliath Bioventures, uma empresa de capital de risco que vem apoiando a Mediktor desde 2018, também desempenhou um papel significativo na facilitação desta aquisição. A Aliath permanece profundamente comprometida em apoiar o crescimento estratégico da Mediktor, fortalecendo sua liderança de mercado e seu sucesso a longo prazo.

“A Mediktor e a Sensely representam a sinergia perfeita entre avaliação de sintomas baseada em IA e assistência virtual impulsionada por empatia que coloca os pacientes no centro”, disse Adam Odessky, co-fundador e CEO da Sensely. “A combinação dessas duas organizações fornece aos clientes um conjunto abrangente e forte de serviços de tecnologia que comprovadament aumentam a eficiência e reduzem os custos operacionais das instituições, enquanto oferece serviços de engajamento personalizados incomparáveis para pacientes e membros de seguros. Estamos animados para compartilhar a visão da Mediktor de se tornar um player líder em um ambiente de saúde digital competitivo e em evolução.”

A Mediktor planeja integrar a equipe de gestão atual da Sensely na nova organização, onde o Sr. Odessky assumirá o cargo de Diretor de Produto, trazendo sua vasta experiência e liderança para a equipe.

Sobre a Mediktor

A Mediktor é o chatbot médico baseado em IA mais avançado para triagem e pré-diagnóstico, que orienta os pacientes para o nível adequado de cuidados no momento certo – melhorando o acesso enquanto possibilita uma navegação de cuidados mais eficiente. Impulsionado por um motor de IA sofisticado que permite aos usuários conversar naturalmente em vários idiomas, o SaaS White-Label da Mediktor é omnichannel e pode ser facilmente incorporado em qualquer interface (web, móvel, chatbot). Os clientes da Mediktor incluem planos de saúde, hospitais e sistemas de saúde, empresas de telemedicina e industrias farmacêuticas. Para mais informações, visite www.mediktor.com

Sobre a Sensely

A Sensely é uma das principais inovadoras em plataformas baseadas em avatares e chatbots, projetadas para auxiliar os beneficiários de seguros de saúde com os serviços e recursos de saúde sempre que precisarem. Com escritórios em São Francisco e Londres, as equipes globais da Sensely fornecem soluções de assistente virtual para uma variedade diversificada de setores de saúde, incluindo empresas de seguros, sistemas hospitalares e indústrias farmacêuticas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.sensely.com .

Sobre a MTIP

A MTIP é uma empresa suíça de capital de crescimento que investe em empresas tecnológicas europeias que visam revolucionar a saúde global. A equipe aproveita sua vasta experiência no setor para ajudar a expandir negócios de tecnologia sanitária bem-sucedidos e sustentáveis. Para mais informações, visite www.mtip.ch .

Sobre a Aliath Bioventures

Aliath Bioventures, anteriormente conhecida como Alta Life Sciences, é uma empresa de capital de risco em ciências da vida parte do grupo AltamarCAM. A Aliath visa fornecer soluções para os desafios de saúde mais urgentes, direcionando empresas de saúde tecnológicas construídas sobre tendências inovadoras e disruptivas. Para mais informações, visite https://www.aliathbio.com/ .

Contato para Relações com a Mídia

David Patti

Telephone: +1 908.421.5971

Email: dspcommsconsulting@gmail.com

www.mediktor.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 3bc41a42-969c-4069-9c9e- 22e128228d60

GlobeNewswire Distribution ID 9148388