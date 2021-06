L’impact de la science sur la création d’un mouvement ; le cas de Fooditive, pionnière des ingrédients végétaux revalorisés

Produits Fooditive

ROTTERDAM, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La difficile année 2020 a vu fleurir le fabricant d’ingrédients végétaux Fooditive BV, une société néerlandaise déterminée à révolutionner l’alimentation saine. Par la revalorisation des flux secondaires et de troisième classe des fruits et légumes en les intégrant dans des produits 100 % naturels, elle a créé l’une des clés d’un avenir plus durable. Tout a commencé avec un Jordanien et sa haine pour le gaspillage et son désir de changement.

Ayant souffert du manque de nourriture pendant son enfance en Jordanie, Moayad Abushokhedim, fondateur de Fooditive et scientifique spécialisé dans l’alimentation, s’est engagé à créer une nourriture saine et abordable pour tous.

Fort d’une solide expérience dans les domaines de la science alimentaire et des affaires, il a développé son propre processus unique de création d’ingrédients végétaux abordables, en utilisant simplement la science de la fermentation.

En reconnaissance de sa volonté de réussir dans le secteur de l’alimentation et des boissons, M. Abushokhedim a été désigné parmi les Food100 2020, un prix qui rend hommage aux leaders du changement qui travaillent à la transition vers un système alimentaire durable.

« Pour un Jordanien comme moi, qui n’arrive pas à croire qu’il vit son rêve de changer le monde, recevoir ce prix m’a fait comprendre que quand on a un rêve, on peut le réaliser. Et cela m’a rappelé que je ne suis pas seul dans cet effort parce qu’il y a beaucoup d’autres personnes dans le monde qui sont persuadées qu’il est possible de faire une différence », a déclaré Moayad Abushokhedim.

Moayad Abushokhedim Le premier produit de Fooditive, l’édulcorant révolutionnaire zéro calorie fabriqué à partir de pommes et de poires, n’était que le début. Depuis le lancement de l’édulcorant, la société a élargi sa gamme de produits créatifs, avec notamment un agent épaississant fabriqué à partir de peaux de banane, un conservateur à base de carotte et un émulsifiant fabriqué à partir d’extraits de pommes de terre.

L’innovation à l’origine des produits de Fooditive et son engagement à fournir ce que méritent les consommateurs ont conduit la société à être nommée pour le prix Foodvalley Champions 2020 dans la catégorie Alimentation et Santé. La nouvelle collaboration avec Frutco AG en Suisse, qui utilisera le processus de fermentation continue unique de Fooditive pour produire un édulcorant à partir des flux secondaires de la banane, est la toute dernière étape de la société vers un monde plus écologique et plus durable.

Pionniers d’une alimentation saine, Fooditive et ses actions ont également plu à Gary Clarke, ancien directeur général de Mars International Travel Retail. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des biens de consommation emballés, M. Clarke estimait que « pour l’étape suivante, rejoindre Fooditive en tant que partenaire paraissait naturellement être la chose à faire ».

« Lorsque j’ai appris l’approche de Fooditive pour développer une économie circulaire et produire des aliments meilleurs pour la santé, j’ai vraiment pensé qu’ils étaient à la tête de l’évolution de l’industrie alimentaire. Je crois que Fooditive peut vraiment conduire l’industrie vers un nouvel avenir pour l’alimentation. Un avenir non seulement bon pour les individus, mais aussi pour la planète, et si nous parvenons à faire évoluer cette idée alors la différence pourra être énorme », a ajouté M. Clarke.

Fooditive investit actuellement la somme importante de 6,5 millions d’euros pour l’année 2021 afin de révolutionner l’industrie de l’alimentation végétale et créer des aliments sains et abordables pour tous.

Plus tard dans l’année, la société dévoilera ses nouveaux produits palpitants, un substitut de matière grasse sain fabriqué à partir de noyaux d’avocat et du lait végétalien préparé à partir de pois, alors veillez à suivre les activités de Fooditive régulièrement.

Maintenant qu’elle est soutenue par des partenaires encore plus engagés et équipée d’ingrédients aux prix compétitifs sans égal, Fooditive suscite une fièvre qui attire et inspire les autres et les incite à réfléchir davantage à ce qu’ils mangent.

À propos de Fooditive BV

En 2018, le fabricant d’ingrédients végétaux Fooditive BV a été établi à Rotterdam, aux Pays-Bas. La société est déterminée à rendre les aliments sains disponibles pour tous avec ses ingrédients 100 % naturels. Depuis son lancement, Fooditive a reçu plusieurs récompenses pour ses idées innovantes, ses approches durables et ses contributions à une économie circulaire, y compris sa nomination au prix Index Award 2021.

Les photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ e2b3b996-6320-474d-a1e0- 5ee9f1081913/fr

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 5a7837dc-22d9-48cb-a57b- 4c6606055081/fr