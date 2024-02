LEXI Tool Kit da AI-Media Ampliada com o LEXI Recorded – Solução Revolucionária para o Mercado Crescente de VOD

BROOKLYN, N.Y., Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media tem o prazer de anunciar o lançamento da sua solução de legendagem automatizada VOD, LEXI Recorded. Este produto inovador, criado inicialmente para uma grande franquia esportiva, utiliza a tecnologia de ponta de IA (Inteligência Artificial) do seu principal produto LEXI. O LEXI Recorded atenderá à crescente demanda de legendagem de alto volume, retorno rápido e fáceis de conteúdo gravado, garantindo alta precisão e eficiência de custo. Também tem a capacidade de se integrar perfeitamente ao sistema de gerenciamento de mídia de um cliente, tornar-se um fluxo de trabalho de produção de mídia completo e fornecer um processo de legendagem gravado mais eficiente e prático.

James Ward, Diretor de Produto da AI-Media, disse: “O LEXI Recorded representa um salto significativo no mundo das legendas automatizadas para mídia gravada, proporcionando velocidade, precisão e eficiência de custos incomparáveis. Com o LEXI Recorded, atendemos e excedemos as demandas por legendas de alto volume, rápidas e precisas de conteúdo gravado. Com precisão comparável à legendagem humana, capacidade de se integrar perfeitamente a diversos fluxos de trabalho de produção e preço a partir de US $ 0,20 por minuto, este é um divisor de águas para emissoras de conteúdo de alto volume.

Temos muito orgulho de dar continuidade ao nosso legado de inovação e de liderança no espaço da legendagem. O LEXI Recorded é um exemplo do nosso compromisso de fornecer soluções de ponta que capacitam as organizações a aprimorar a acessibilidade eficiente da produção de mídia.”

Recursos Principais do LEXI Recorded:

Rapidez e Eficiência: O LEXI Recorded garante a rápida entrega de arquivos legendados, permitindo que as organizações cumpram prazos apertados e forneçam conteúdo prontamente aos seus públicos. Os arquivos podem ser convertidos para uma variedade de formatos, no tempo do vídeo.

Alta Precisão: Alimentada por tecnologia avançada de IA, o LEXI Recorded oferece excelente precisão com 98% de NER e ainda mais com o uso de dicionários personalizados ou modelos de tópicos.

Eficiência de Custo: A natureza automatizada do LEXI Recorded reduz significativamente os custos operacionais, fornecendo uma solução econômica para organizações de todos os tamanhos. A partir de apenas US $ 0,20 por minuto, o LEXI Recorded tem o potencial de fornecer aos nossos clientes economia substancial de custo em relação à legendagem humana tradicional de conteúdo gravado.

Padrões de Integração Flexíveis para Fluxos de Trabalho Diversos: Reconhecendo a diversidade dos fluxos de trabalho de produção, a AI-Media oferece padrões de integração flexíveis, permitindo que as organizações adaptem sua integração com o LEXI Recorded de acordo com suas necessidades únicas. As opções incluem integração em API, em pasta compartilhada e personalizada, atendendo a organizações com diferentes recursos de desenvolvimento de software.

Integração de API para Fluxos de Trabalho Uniformes: O Orders API da AI-Media é a base dos recursos de integração do LEXI Recorded. Esta API fácil de usar para desenvolvedores segue os padrões do setor, incluindo REST, JSON, chave de API, HTTPS e TLS, facilitando a navegação e o trabalho. A API também é compatível com os tipos de pedidos atendidos pelo LEXI Recorded com IA e Premium Recorded com legendas, garantindo uma transição sem problemas entre a IA e as legendas de humanos, sem interrupções.

Tradução Instantânea de Idiomas: Envie pedidos com áudio fonte em mais de 30 idiomas e receba legendas no mesmo idioma ou legendas traduzidas por IA.

Opções de Interface Flexíveis: Opções de uso ad hoc do portal online LEXI Recorded ou para usuários de alto volume; uma configuração de integração personalizada para gerenciamento de conteúdo super-rápido e de baixo toque.

Opções de uso ad hoc do portal online LEXI Recorded ou para usuários de alto volume; uma configuração de integração personalizada para gerenciamento de conteúdo super-rápido e de baixo toque. A AI-Media também oferece suporte global 24/7, apoiado pela melhor engenharia da categoria.

O LEXI Recorded é mais uma solução do LEXI Tool Kit da AI-Media, que consolida a empresa como líder global em tecnologia e soluções de legendagem.

A equipe da AI-Media apresentará a solução LEXI Recorded de 14 a 17 de abril no NAB Show 2024 em Las Vegas; a maior convenção de transmissão e comércio de mídia do mundo. Para agendar uma sessão individual no NAB Show para saber mais sobre o LEXI Recorded ou nossas outras soluções, clique AQUI.

Para mais informação sobre o LEXI Recorded visite a página do LEXI Recorded no site da AI-Media.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia AI-Media é líder global no fornecimento de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir legendagem de alta precisão, segurança e eficiência de custo por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de AI e uma gama completa de hardware de legendagem. Em todo o mundo, a tecnologia da AI-Media entrega 10 milhões de minutos de conteúdo de mídia, eventos online e transmissões na web ao vivo e gravado todos os meses. A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020. Para mais informação sobre a Ai-Media visite Ai-Media.tv.

