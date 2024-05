Le KFSH&RC repousse les limites et célèbre une année couronnée de succès pour trois de ses centres d’excellence

RIYAD, Arabie saoudite, 11 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, ci-après « KFSH&RC », soit l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, célèbre une année de succès pour trois de ses centres d’excellence, à savoir ceux dédiés à l’oncologie, à la génomique et à la transplantation d’organes, respectivement.

Le centre d’excellence en oncologie de l’hôpital poursuit sa lutte contre la maladie dans le royaume. Rien que cette année, il a traité 25 % de l’ensemble des cas de cancer déclarés en Arabie Saoudite, et a enregistré un taux de récupération global de 50 %, porté à 90 % pour les patients atteints de leucémie. Depuis près de cinquante ans, l’engagement de ce centre à développer des traitements avancés contre le cancer est manifeste. Il se traduit notamment par le recours à des techniques telles que la thérapie cellulaire CAR T ou la biopsie liquide, solutions moins invasives que les méthodes traditionnelles, mais aussi par la pratique de larges transplantations de moelle osseuse et l’application de techniques révolutionnaires comme la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, ou CHIP.

Le KFSH&RC a notamment franchi un cap clé en appliquant plus de 100 protocoles reposant sur la thérapie cellulaire CAR T, un traitement novateur qui modifie génétiquement les cellules immunitaires du patient pour lutter contre le cancer. Cette réalisation le distingue au niveau d’institutions renommées faisant également progresser cette thérapie dans le cadre de plusieurs formes de cancer du sang, et pilotant des applications étendues au moyen d’essais cliniques et de nouveaux protocoles de traitement. De plus, le centre veille à mettre un accent particulier sur l’oncologie pédiatrique, faisant constat d’un taux de survie à cinq ans mesuré à 97 % pour les tumeurs rénales, contre 92 % pour la leucémie lymphoblastique aiguë infantile.

Du fait des avancées rapides en médecine génomique, l’hôpital adopte des technologies de séquençage appliquées aux soins aux patients de nouvelle génération dans son centre de génomique, révolutionnant toutes les approches locales ou régionales de la gestion des maladies. Sa découverte de la souche bactérienne Stenotrophomonas Riyadhensis, reposant sur l’application de la technologie de séquençage du génome entier (ou SGE), a contribué à une meilleure compréhension des mécanismes de résistance aux antibiotiques des bactéries. À l’appui de 15 698 consultations enregistrées en 2023, et plus de 5 658 séquençages du génome entier réalisés, le centre veille à la précision et à la personnalisation des actions de prévention, des diagnostics et des traitements.

Enfin, le centre d’excellence en transplantation d’organes du KFSH&RC, appelé OTCoE pour Organ Transplant Centre of Excellence continue d’incarner le principal acteur de la greffe d’organes du royaume, réalisant à lui seul 65 % de toutes les transplantations effectuées au niveau national. En 2023, l’OTCoE a réalisé 1 092 greffes d’organes solides, y compris la toute première greffe de foie entièrement robotisée du monde. Lors de cette intervention, les médecins se sont reposés sur la robotique pour opérer le patient et le donneur – une réalisation qui place le centre à l’avant-garde des pratiques mondiales en matière de transplantation.

Alors que le KFSH&RC continue de repousser les limites du possible en science médicale, ses efforts sont non seulement source d’inspiration, mais frappent également la communauté mondiale de la santé de manière sensible, ce qui confirme son rôle de leader de l’innovation médicale et des soins de santé spécialisés.

À propos de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ou KFSH&RC)

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ou KFSH&RC) est un établissement de soins de santé de premier plan au Moyen-Orient, conçu pour être le choix idéal de tout patient en quête de soins de santé spécialisés. L’hôpital s’enorgueillit d’une riche histoire dans le traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, des transplantations d’organes, des neurosciences et de la génétique.

En 2024, « Brand Finance » l’a classé en tête des centres médicaux universitaires de la région MENA, et parmi les 20 premiers au niveau mondial pour la deuxième année de suite. En outre, le magazine Newsweek l’a reconnu en 2024 comme l’un des principaux fournisseurs de soins de santé du monde.

Dans le cadre du projet « Saudi Vision 2030 », un décret royal a été publié le 21 décembre 2021, visant la transformation de l’hôpital en une structure indépendante à but non lucratif sous la tutelle du gouvernement. Cette initiative a ouvert la voie à un programme de transformation complet visant à atteindre un leadership mondial dans le domaine des soins de santé grâce à l’excellence et à l’innovation.

