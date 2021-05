Le GMAC accueille la meilleure école de commerce d’Amérique latine comme tout nouveau membre

L’EGADE Business School apporte diversité et prestige au Conseil

RESTON, Virginie, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC) a annoncé aujourd’hui que l’ EGADE Business School de Tecnológico de Monterrey est devenue le dernier membre du Conseil. Située au Mexique, l’EGADE Business School est sélectionnée pour ses programmes de classe mondiale et sa reconnaissance internationale en Amérique latine et au-delà, ajoutant une grande représentation de la région à l’association mondiale qui comprend 229 écoles de commerce de premier plan à travers le monde.

« L’EGADE Business School de Tecnológico de Monterrey s’est forgé une réputation mondialement reconnue en tant qu’établissement d’études commerciales de premier plan en Amérique latine, déterminée à autonomiser les chefs d’entreprise qui créent une valeur partagée et transforment la société », a déclaré le Dr Osmar Zavaleta, doyen intérimaire de l’EGADE Business School. « EGADE est déterminée à échanger des idées et les meilleures pratiques avec ses pairs du monde entier et l’adhésion au GMAC fournit une plateforme précieuse pour améliorer cet échange avec les autres écoles membres du GMAC. »

« La pandémie nous a appris à être innovants et adaptatifs dans un environnement de perturbation au sein d’un monde interconnecté », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Nous apprécions la vision mondiale et l’approche globale qu’apporte l’EGADE Business School et nous sommes impatients de voir ses contributions à l’avancement de l’enseignement supérieur en management. »

L’EGADE Business School fait partie d’un petit groupe d’établissements à l’échelle internationale qui détiennent la « triple couronne » d’excellence des trois principaux systèmes mondiaux d’accréditation pour l’évaluation de la qualité et l’amélioration continue de l’enseignement en commerce : Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) et EFMD Quality Improvement System (EQUIS). Pour la quatrième année consécutive en 2021, l’EGADE Business School a dominé le classement Quacquarelli Symonds (QS) au Mexique et en Amérique latine pour ses programmes de MBA à plein temps en innovation et entrepreneuriat et de master en finance, et apparaît pour la première fois en tant que leader régional pour ses récents masters en management.

Pour être considérée comme membre du GMAC, une école doit maintenir un processus d’admission sélectif ; proposer un programme de master en administration des affaires, en management ou équivalent ; et démontrer son soutien à la mission du GMAC en utilisant ses produits et services.

