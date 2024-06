IXOPAY Nomeia Brady Harris para CEO para Impulsionar o Crescimento dos Pagamentos Globais

Após a fusão da IXOPAY com a TokenEx, nova liderança fortalece a posição da empresa no mercado, atendendo às necessidades em evolução dos clientes

TULSA, Oklahoma, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A IXOPAY anunciou hoje a nomeação do veterano da indústria Brady Harris como seu novo CEO. Sua nomeação está alinhada com a recente fusão da IXOPAY com a TokenEx, destacando uma mudança significativa no setor de pagamentos para um modelo de pagamento com vários processadores, viabilizando que os comerciantes e empresas de fintech possam aprimorar e diversificar suas estratégias de pagamento. A empresa agradece ao CEO Marc Olesen por sua direção e contribuições.

Harris, classificado como um dos 3 principais CEOs nacionais da Glassdoor, tem mais de 20 anos de experiência e liderança executiva em FinTech, Pagamentos e SaaS. Como CEO da Dwolla, ele supervisionou o rápido crescimento dos volumes anuais de pagamentos de US $ 10 bilhões para US $ 70 bilhões, adicionando 1,5 milhão de novos usuários mensalmente. Antes da Dwolla, como presidente da Payscape, ele foi fundamental na sua fusão com a Payroc, na criação de um provedor global de serviços completos de pagamento com mais de 1.000 funcionários em 13 escritórios em todo o mundo. A nova empresa opera em 46 países, atendendo 150.000 empresas.

Sua experiência em fusões, aquisições e escalonamento de empresas para saídas bem-sucedidas sob patrocinadores de private equity é fundamental, pois a IXOPAY está posicionada para se tornar a solução completa do setor de pagamentos. A fusão criou uma plataforma com capacidade para oferecer tokenização de omnicanal, orquestração de pagamentos e gerenciamento de ciclo de vida dos cartões. A fusão aborda a necessidade de redundância, expansão geográfica e recursos de negociação de taxas que os sistemas de processador único não oferecem.

“A tecnologia de pagamentos está avançando rapidamente e a IXOPAY está pronta para liderar essa evolução”, disse Harris. “A integração de tokenização e orquestração nos permite oferecer uma plataforma que, além de dar suporte ao processamento de vários pagamentos, também incentiva o desenvolvimento de serviços inovadores.”

“Sob a liderança de Brady, a IXOPAY está pronta para estabelecer novos benchmarks no setor de pagamentos”, disse Vik Verma, Presidente do Conselho de Administração. “Nossa estratégia audaciosa enfatiza a escalabilidade, a segurança e os avanços inovadores que redefinirão o que os pagamentos podem alcançar.”

Harris e a equipe da IXOPAY estão participando da Money 20/20 Europe em Amsterdã esta semana. Eles apresentarão as ofertas expandidas após a fusão, incluindo os avanços na orquestração de pagamentos, tokenização, gerenciamento de riscos e gerenciamento do ciclo de vida do cartão. Junte-se a eles no RAI Amsterdam no estande 8a202 para ver como esses desenvolvimentos moldarão o futuro dos pagamentos dos comerciantes.

Sobre a IXOPAY

A IXOPAY, uma empresa TokenEx, é uma plataforma líder em orquestração de pagamentos que fornece uma solução de pagamento flexível e independente para o gerenciamento de todos os serviços de pagamento em um só lugar. Após sua recente fusão com a TokenEX, a IXOPAY está posicionada para expandir seus serviços globalmente, oferecendo recursos aprimorados no processamento de pagamentos e medidas avançadas de segurança.

