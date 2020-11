HIMSS & Health 2.0 lance sa conférence et exposition du Moyen-Orient sur la santé numérique du 29 novembre au 2 décembre 2020

CHICAGO, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — La conférence et exposition du Moyen-Orient sur la santé numérique HIMSS & Health 2.0 aura lieu sous la forme d’un événement numérique du 29 novembre au 2 décembre 2020, sous le patronage de Son Excellence le Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, ministre de la Santé du Royaume d’Arabie saoudite, et en collaboration avec le ministère de la Santé, le Conseil saoudien de la santé (Saudi Health Council) et la Commission saoudienne des spécialités de la santé (Saudi Commission for Health Specialties).

La conférence vise à discuter des visions, idées et défis actuels concernant les plans futurs et les solutions potentielles dans le domaine des soins de santé aux niveaux régional et international. La conférence abordera également les dernières conclusions des technologies de l’information sur la santé et les moyens d’en tirer parti, et sensibilisera sur l’importance de ces technologies et sur leur rôle concret dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services et l’utilisation optimale des ressources dans le secteur de la santé. En plus de souligner leur rôle vital dans l’offre de la meilleure qualité possible de soins pour tous les bénéficiaires.

La conférence bénéficiera de la participation de spécialistes du secteur des soins de santé numériques de l’intérieur et de l’extérieur du Royaume et comprendra de nombreux discours et de courts ateliers « à distance » sous le slogan « Transforming Health and Care Together: From Vision to Reality » (transformer la santé et les soins ensemble : de la vision à la réalité), présentés par des experts et des conférenciers saoudiens ainsi que des intervenants internationaux dans les domaines des technologies de l’information et des soins de santé.

Au cours de la conférence, de nombreux thèmes différents seront abordés, notamment : créer un lieu de travail numérique et discuter du statu quo, mener des innovations partagées et de nouveaux modèles commerciaux, étendre les soins de santé au-delà de l’hôpital, exploiter la puissance des données : permettre la mise en œuvre de systèmes de santé plus intelligents, les leçons tirées du COVID-19, tirer parti de la santé numérique pour prédire, prévenir et gérer les futures crises. En plus de faire la lumière sur les dernières innovations technologiques avancées dans les domaines de la santé et les moyens d’en tirer profit.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes.

Des détails sur la conférence sont disponibles ici.

À propos de l’HIMSS

L’HIMSS est un conseiller mondial et un leader d’opinion qui soutient la transformation de l’écosystème de la santé grâce à l’information et à la technologie. En tant qu’organisme à but non lucratif axé sur la mission, l’HIMSS offre une expertise et une profondeur uniques en matière d’innovation médicale, de politiques publiques, de développement de la main-d’œuvre, de recherche et d’analyse pour conseiller les leaders mondiaux, les parties prenantes et les influenceurs sur les meilleures pratiques en matière d’informations et de technologies de la santé. Grâce à son moteur d’innovation, l’HIMSS fournit des informations clés, des formations et des événements attrayants aux prestataires de soins de santé, aux gouvernements et aux fournisseurs du marché, en s’assurant qu’ils disposent des bonnes informations au moment de la décision. L’HIMSS, dont le siège social est situé à Chicago, dans l’Illinois, est au service des communautés mondiales de l’information sur la santé et des technologies, avec des opérations ciblées en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Nos membres comprennent plus de 80 000 personnes, 480 organisations de prestataires, 470 partenaires à but non lucratif et 650 organisations de services de santé.

