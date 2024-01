Enovis finalise l’acquisition de LimaCorporate S.p.A.

WILMINGTON, Delaware, 03 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Enovis Corporation (NYSE : ENOV, « Enovis » ou la « société ») une entreprise en pleine croissance dans le domaine des technologies médicales axée sur l’innovation a annoncé, ce jour, avoir finalisé l’acquisition de LimaCorporate S.p.A. (« Lima »), leader mondial privé dans le domaine de l’orthopédie qui s’efforce de rétablir l’émotion du mouvement grâce à une gamme innovante de solutions implantaires.

Lima contribue à renforcer la position d’Enovis sur le marché mondial de la reconstruction orthopédique avec une gamme complémentaire de solutions et de technologies chirurgicales éprouvées, qui permettront d’accélérer la croissance mondiale et l’accroissement des marges. En outre, la gamme proposée par Lima comprend des implants trabéculaires en titane imprimés en 3D et une prothèse totale d’épaule, ce qui contribuera à renforcer encore davantage la position de la société dans le domaine en pleine croissance des extrémités.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe talentueuse de Lima chez Enovis. Cette association porte le chiffre d’affaires du secteur de la reconstruction d’Enovis à 1 milliard de dollars, ce qui en fait un pionnier en pleine croissance sur le marché mondial de la reconstruction orthopédique. Il s’agit là encore d’un excellent exemple de notre utilisation des acquisitions stratégiques afin d’accélérer notre croissance, d’ajouter des technologies et talents d’exception à notre société et de générer une valeur composée pour nos actionnaires », a déclaré Matt Trerotola, Président et PDG d’Enovis.

À propos d’Enovis Corporation

Enovis Corporation (NYSE : ENOV) est une société en pleine croissance dans le domaine des technologies médicales axée sur l’innovation et le développement de solutions différenciées sur le plan clinique qui permettent de générer des résultats mesurables pour les patients et de révolutionner les flux de travail. Mue par une culture du dépassement perpétuel favorisant les talents internationaux et l’innovation, la large gamme de produits, de services et de technologies intégrées proposée par la société encourage des modes de vie actifs grâce à l’orthopédie et bien plus. Les actions ordinaires de la société sont cotées aux États-Unis à la Bourse de New York sous le symbole ENOV. Pour en savoir plus sur Enovis, consultez le site : www.enovis.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de la société ainsi que d’autres déclarations qui ne correspondent pas à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la société et impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou impliqués dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats formulés par la société diffèrent sensiblement des attentes actuelles incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les activités respectives de la société et de Lima, et les résultats réels pourraient différer sensiblement. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les effets de l’acquisition sur les opérations de la société et de Lima, y compris sur la situation financière et les performances futures de la société issue du regroupement, les résultats d’exploitation, la stratégie et les plans, y compris le traitement fiscal prévu, les dettes imprévues, les dépenses en capital futures, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les synergies, les performances économiques, l’endettement, les pertes, les perspectives d’avenir et les stratégies commerciales et de direction pour la gestion, l’expansion et la croissance des opérations de la nouvelle société issue du regroupement ; l’impact potentiel de l’achèvement de l’acquisition sur les relations avec les clients, les fournisseurs et autres tiers ; et les autres facteurs détaillés dans les rapports de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, y compris son rapport annuel le plus récent sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q sous le titre « Facteurs de risque », ainsi que les autres risques évoqués dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. En outre, ces déclarations reposent sur des hypothèses susceptibles de changer. Ce communiqué de presse n’est valable qu’à la date des présentes. La société décline toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

