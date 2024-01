EMGA obtient un engagement pour un financement par dette senior de 30 millions de dollars américains pour Citizens Development Business Finance PLC au Sri Lanka

LONDRES, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), banque d’investissement spécialisée dans les marchés émergents, vient d’obtenir un engagement de 30 millions de dollars américains en financement par dette senior pour Citizens Development Business Finance PLC (CDB), basée au Sri Lanka. EMGA a initié, structuré et négocié cet accord de financement, avec le soutien financier de l’Agence Américaine de Financement pour le Développement International (DFC).

Sajeev Chakkalakal, directeur des services de banque d’investissement chez EMGA, a ainsi déclaré : « Malgré les difficultés rencontrées, nous sommes ravis d’avoir à nouveau fourni une solution de financement innovante à la CDB. Nous estimons que cela constitue une étape importante, puisqu’il s’agit du premier engagement de financement externe obtenu pour une IFNB (Institution Financière Non Bancaire) sri-lankaise depuis plusieurs années. Cela permettra également à CDB de continuer à soutenir les PME, y compris les entreprises appartenant à des femmes, ainsi que le secteur des énergies renouvelables dans le pays. »

Jeremy Dobson, directeur des opérations chez EMGA, a ajouté : « La forte capacité financière de CDB a permis à EMGA de naviguer les courants macroéconomiques divergents qui prévalent au Sri Lanka et d’obtenir l’engagement pour ce financement. Cette réussite souligne non seulement l’expertise d’EMGA dans la gestion d’environnements financiers complexes, mais également la collaboration fructueuse entre EMGA, CDB et la DFC, qui a permis de créer un précédent positif pour une institution financière sri-lankaise de premier plan, lui permettant d’obtenir un financement externe dans un climat économique difficile. »

Maryam Khosharay, vice-présidente adjointe du service des crédits au développement de la DFC, a ainsi confié : « Nous sommes très heureux de poursuivre l’engagement de la DFC à soutenir les investissements au Sri Lanka, en particulier ceux favorisant le financement bénéficiant les femmes et les actifs verts et ce en période de difficultés économiques et de hauts prix des énergies. »

Commentant la transaction, le directeur des finances de CDB, Roshan Abeygoonewardena, a précisé que CDB n’a cessé de renforcer la base de la pyramide économique, ce qui est un principe fondamental de son programme de développement durable. « Nous estimons que les femmes entrepreneurs, en particulier dans les microentreprises et les PME, sont les rouages de l’économie. Donner la priorité à l’autonomisation des femmes dans notre modèle d’entreprise avec un accès au financement qui, à son tour, stimulera l’indépendance et l’inclusion financières, sera crucial pour donner de l’élan au développement et à l’agenda économique du Sri Lanka. »

La société EMGA (Emerging Markets Global Advisory LLP), dotée de bureaux à Londres et à New York, aide les institutions financières et les entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de fonds propres. L’équipe multinationale d’EMGA représente les décennies d’expérience nécessaires pour mener à bien des transactions dans la plupart des pays émergents, y compris le Sri Lanka. EMGA continue d’étendre sa portée géographique, consolidant ainsi sa place en tant que banque d’investissement spécialisée prédominante, dont le focus est les marchés émergents.

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) figure parmi les cinq plus grandes institutions financières non bancaires du Sri Lanka. C’est également l’un des établissements financiers les plus innovants du pays, avec un engagement fort en faveur de la durabilité ainsi qu’une gouvernance d’entreprise, une prise de responsabilité et une transparence exemplaires. Elle est réputée pour son bouleversement du secteur des services financiers grâce à des innovations technologiques de grande envergure et des solutions financières avant-gardistes.

L’Agence Américaine de Financement pour le Développement International (DFC) est l’organisme du gouvernement américain du financement pour le développement. La DFC s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus critiques auxquels les régions en voie de développement sont confrontées aujourd’hui. Nous investissons dans des secteurs tels que l’énergie, les soins de santé, les infrastructures, l’agriculture, les petites entreprises et les services financiers. Les investissements de la DFC répondent à des normes rigoureuses et respectent l’environnement, les droits de l’homme et les droits des travailleurs.

