Duck Creek Technologies Reconhece IAT Insurance Group e Coforge com seu prêmio Standard of Excellence Award

O IAT Insurance Group, em parceria estratégica com a Coforge, leva para casa o Prêmio de Cliente Padrão de Excelência pela transição de vários sistemas de administração de apólices legados em silos para o sistema Duck Creek baseado em nuvem, impulsionando a transformação digital

BOSTON, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, homenageou o IAT Insurance Group e seu parceiro de transformação estratégica, a Coforge, com o prêmio Standard of Excellence Customer Award no Formation ’24 em Dallas.

O Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards reconhece os clientes que alcançaram o mais alto nível de excelência através da implementação de soluções da Duck Creek e que estão reimaginando o futuro dos seguros.

O IAT Insurance Group, uma empresa líder de seguros especializados que fornece produtos de propriedade, acidentes e garantia para nichos de mercado, ganhou o prêmio Standard of Excellence Customer Award pela transformação de 7 segmentos de negócios diversos que incluem Responsabilidade Civil Geral, Propriedade, Responsabilidade de Gestão, Excesso, Marinha Interior e Linhas de negócios de Automóveis Comerciais. A mudança das principais linhas de produtos para o sistema Duck Creek ajudou a simplificar as operações internas da seguradora de propriedade e acidentes, aprimorar a experiência do usuário e melhorar o acesso a dados e análises.

Manish Chawla, CIO do IAT Insurance Group disse: “Estamos honrados em receber o prêmio Standard of Excellence Award. Nossa visão de transformação está profundamente alinhada com as prioridades dos nossos negócios e o nosso compromisso de atender melhor nossos clientes. Acreditamos em utilizar a tecnologia para criar soluções que além de atender, excedam as expectativas dos nossos clientes. Esta jornada de transformação foi possível graças à nossa parceria estratégica com a Coforge. Nossa visão conjunta tem sido fundamental para nos ajudar a transformar nossa visão em realidade, permitindo a oferta de um valor superior aos nossos clientes.”

Como parte de uma grande iniciativa de transformação de negócios de vários anos e milhões de dólares, a IAT Insurance fez a transição de várias linhas de negócios para a Duck Creek Full Suite, cobrindo 50 estados. Esse esforço, apoiado pela Coforge, foi projetado para modernizar sistemas legados, melhorar a escalabilidade e garantir a conformidade regulatória em todo o portfólio diversificado de produtos de seguros do IAT.

Rajeev Batra, Vice-Presidente Executivo de Seguros da Coforge, disse: “Como Parceiro de Entrega Premier da Duck Creek Technologies, com mais de 1000 PMEs da Duck Creek em todo o mundo, a Coforge tem orgulho de fazer parte da jornada de transformação do IAT Insurance Group. A sinergia da Coforge com o IAT Insurance Group e a Duck Creek Technologies é um exemplo do nosso trabalho em equipe e colaboração impecáveis.”

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Sobre o IAT Insurance Group

O IAT Insurance Group (IAT) é uma empresa privada de seguros especializados que fornece produtos de propriedade, acidentes e garantia para nichos de mercado. O IAT chega ao mercado através de oito unidades de negócios – Transporte Comercial, Excesso e Excedente, Proprietários, Programas, Marinha Interior, Resseguro, Fiança e Responsabilidade de Gestão. As empresas do IAT Insurance Group são classificadas como “A” (Excelente) pela A.M. Best. Conecte-se com o IAT Insurance Group no LinkedIn e saiba mais sobre a empresa em iatinsurancegroup.com.

Sobre a Coforge

A Coforge é uma provedora global de serviços e soluções digitais, que utiliza tecnologias emergentes e profundo conhecimento de domínio para oferecer impacto comercial no mundo real para seus clientes. Um foco em setores muito seletos, uma compreensão detalhada dos processos subjacentes a esses setores e as parcerias com plataformas líderes nos fornecem uma perspectiva distinta. A Coforge lidera com sua abordagem de engenharia de produtos e utiliza as tecnologias de nuvem, dados, integração e automação para transformar as empresas clientes em empresas inteligentes e de alto crescimento. As plataformas proprietárias da Coforge potencializam processos de negócios críticos nas suas principais verticais. A empresa está presente em 21 países, com 25 centros de entrega em nove países.

