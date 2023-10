Deriv s’engage dans une démarche de RSE axée sur les objectifs

L’entreprise fintech renforce son engagement en faveur des causes sociales et environnementales.

Deriv fait le premier pas en matière d’initiative de RSE avec Ellie

CYBERJAYA, Malaisie, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, l’entreprise de trading en ligne de premier plan représentée dans 20 bureaux dans le monde, renforce son engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). À travers son programme RSE « Deriv Life », l’entreprise est déterminée à faire une réelle différence dans la société et sur l’environnement, animée par son sens collectif de l’objectif.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), Deriv a récemment parrainé une prothèse pour le plus jeune éléphant amputé de Malaisie. Seema Hallon, directrice des ressources humaines chez Deriv, a souligné : « Notre approche de la RSE va au-delà des contributions financières. Elle fait partie intégrante de notre organisation. Nous envisageons Deriv Life comme une plateforme pour défendre des causes qui cadrent avec nos valeurs et les convictions personnelles de chaque membre de la famille Deriv. Il est question d’agir collectivement, de faire réellement la différence. »

Au cours de l’année écoulée, Deriv a lancé diverses initiatives à fort impact, notamment en parrainant une équipe participant au rallye 4L Trophy , ce qui a permis de collecter des fonds et d’offrir des fournitures scolaires de première nécessité aux enfants défavorisés du Maroc. Ces initiatives reflètent l’engagement inébranlable de Deriv en faveur de la RSE, qui fait partie intégrante de son identité et de sa raison d’être.

En collaboration avec une entreprise malaisienne de fabrication de prothèses, Deriv a conçu une patte artificielle ultramoderne pour Ellie, une éléphante de 7 ans qui a perdu sa patte à l’âge d’un an. Fabriquée avec précision en fibre de carbone durable et dotée d’une base robuste en éthylène-acétate de vinyle (EVA), cette prothèse innovante supporte non seulement le poids considérable d’Ellie, mais améliore aussi sa démarche naturelle de manière significative. Yarham Hadeng, le concepteur de cette prothèse, a déclaré : « Le parrainage de Deriv a rendu possible cette amélioration vitale, et nous sommes fiers de participer au remarquable processus de guérison d’Ellie. »

Le personnel dévoué de Deriv est activement engagé dans l’expansion des efforts de RSE dans les bureaux de l’entreprise dans le monde, en mettant particulièrement l’accent sur la satisfaction des besoins locaux et la promotion d’impacts sociaux et environnementaux positifs. L’entreprise reconnaît qu’une RSE efficace est un processus continu et évolutif, à l’image de la trajectoire d’innovation et de croissance de Deriv. Selon Jean-Yves Sireau, PDG de Deriv, « la RSE chez Deriv représente un engagement à long terme en faveur de la responsabilité sociale et de l’amélioration des conditions de vie dans le monde. Notre objectif est de favoriser un changement durable à mesure que nous progressons, guidés par notre objectif commun. »

Pour en savoir plus, visitez Deriv Life et le site Web de l’entreprise.

À propos de Deriv

Depuis plus de deux décennies, Deriv s’engage à rendre le trading en ligne accessible à tous, n’importe où. L’entreprise offre une large gamme de types de transactions et propose plus de 200 actifs sur des marchés tels que le Forex, les actions et les cryptomonnaies sur ses plateformes de trading intuitives. Avec un effectif de plus de 1 300 personnes réparties dans le monde, Deriv a cultivé un environnement axé qui met l’accent sur le bien-être des employés, célèbre les réussites et encourage le développement professionnel.

