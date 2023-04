Côte d’Ivoire-AIP/ Les secrétaires de l’ISTC polytechnique formées au digital

Les secrétaires de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC) polytechnique ont été formées au digital dans le cadre de la journée internationale de la secrétaire, célébrée vendredi 14 avril 2023 au sein de l’établissement sis à Abidjan-Cocody.

Cette journée portant sur le thème, « Perfectionnement en Excel et PowerPoint », visait à permettre aux secrétaires de maîtriser les technologies de l’Information et de la Communication qui sont très importantes et bénéfiques dans l’accomplissement de leurs tâches, a expliqué la présidence de l’association des secrétaires de l’ISTC, N’Guessan Sylvie.

Dans l’optique de pérenniser la culture du digital au sein du métier de la secrétaire, Mme N’Guessan a égrené des doléances au directeur de l’ISTC, Alfred Dan Moussa, qui, selon elle, a été un soutien indéfectible dans la réalisation de ladite cérémonie.

« Nous demandons au directeur de mettre en place l’instauration d’un programme de formation soutenue financièrement par de l’ISTC polytechnique et l’octroi d’une subvention à l’Association des secrétaires de l’institut », a-t-elle déclaré.

« Se former pour partir de zéro à héros » était la thématique développée au cours de cette rencontre par quatre panélistes, notamment, Akré Agnès Catherine et Yapo Françoise qui font partie de la 1ere promotion des attachés de direction de Côte d’Ivoire et Bamba Karamoko, enseignant formateur en secrétariat ainsi que le chef de service communication de l’ISTC, Toutoukpo Edmond Bokola.

« Le secrétariat est un métier noble et complet qui nourrit son homme. Il ne faut pas se sentir léser et se mettre des barrières. Il faut se former, apprendre afin d’être incontournable dans le métier que vous avez choisi » a déclaré l’une des panelistes, Yapo Françoise.

Cette journée s’est soldée par une remise de don à l’ancienne présidente des femmes de l’ISTC ainsi qu’un certificat aux secrétaires qui ont été formées.

L’Association des secrétaires de l’ISTC existe depuis 2012.

Source: Agence Ivoirienne de Presse