Conformis, Inc. annonce un accord de distribution exclusive en Chine

Ce nouvel accord étend la portée mondiale de Conformis et introduit les prothèses de genou spécifiques à chaque patient sur le plus grand marché de la région Asie-Pacifique

BILLERICA, Massachusetts, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Conformis, Inc. (NASDAQ :CFMS) a annoncé aujourd’hui l’exécution d’un accord visant à entrer sur le marché Asie-Pacifique par le biais d’une relation de distribution exclusive avec XR Medical Group (Hong Kong) Limited (XR Medical).

En vertu de cet accord de distribution, XR Medical disposera de droits exclusifs pour la vente, la commercialisation et la distribution des systèmes de Conformis spécifiques à chaque patient suivants : prothèses totales de genou CR et PS iTotal®, dispositifs de rotule CR et PS iTotal® et enfin prothèses partielles iUni® et iDuo®. D’autres produits, tels que le système de genou Identity Imprint™ récemment approuvé de Conformis, ainsi que son portefeuille de produits pour la hanche, pourront être ajoutés à l’avenir.

L’équipe de vente de XR Medical se chargera des ventes et de l’assistance exclusivement auprès d’installations de premier plan de la Zone pilote du tourisme médical international (« Zone pilote ») Boao Lecheng, sur l’île de Hainan, en Chine, pour le compte de Conformis. La région est un centre majeur du tourisme médical pour des dizaines de pays.

« Cet accord de distribution est un autre exemple de notre progression dans notre stratégie de croissance globale. Nous sommes convaincus que notre portefeuille de produits unique servira à accélérer la croissance internationale de Conformis. Et nous sommes heureux de nous associer à XR Medical, qui possède un impressionnant historique de réussite en Chine », a déclaré Mark Augusti, président-directeur général de Conformis. « Les solides performances de XR Medical dans la Zone pilote constituent un atout particulièrement intéressant de cette société. L’accès aux patients se rendant dans cette région pour un traitement offre l’opportunité de présenter les avantages cliniques de la technologie Conformis à un large public. Nous estimons qu’un début dans la Zone pilote nous positionne avantageusement, et que cette relation servira de modèle pour de futures opportunités d’expansion en Chine continentale. »

La Zone pilote est située sur Hainan, une grande île au large de la côte sud de la Chine. Elle a été créée en 2019 pour attirer les citoyens chinois aisés qui, autrement, pourraient se rendre à l’étranger pour leurs soins médicaux. Cette région de la Chine a développé des installations de soins médicaux de très haut niveau dans une destination populaire. Actuellement, les touristes médicaux de dizaines de pays, y compris ceux d’Asie du Sud-Est, sont autorisés à se rendre à Hainan pour un séjour de 30 jours sans visa.

Le marché mondial de la reconstruction de l’articulation du genou devrait atteindre plus de 9 milliards de dollars. Sur ce total, le marché de la reconstruction articulaire du genou dans la région Asie-Pacifique est actuellement estimé à plus de 1,7 milliard de dollars. Fortune Business Insights prévoit un taux de croissance élevé pour les remplacements de genou dans la région en raison de la prévalence accrue des problèmes de genou, de l’essor du tourisme médical, de l’accroissement des revenus disponibles, et de l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé.

À propos de Conformis, Inc.

Conformis est une société de technologie médicale qui utilise sa plateforme technologique exclusive iFit® Image-to-Implant® pour mettre au point, fabriquer et vendre des implants et instruments de remplacement articulaire de taille et de forme individuelles, dites personnalisées, individualisées ou parfois même customisées, en vue de les adapter et de les conformer à l’anatomie unique de chaque patient. Conformis propose une large gamme d’implants de genou et de hanche personnalisés stériles et d’implants standard stériles, ainsi que d’instruments à usage unique livrés aux établissements hospitaliers et centres chirurgicaux ambulatoires. Lors des études cliniques, le système de remplacement du genou CR Conformis iTotal® a démontré des résultats cliniques supérieurs, notamment en termes de fonctionnalité et de satisfaction des patients, comparativement aux implants traditionnels prêts à l’emploi. Conformis détient ou exploite exclusivement sous licence des brevets délivrés et des demandes de brevets en instance couvrant des implants personnalisés et des instruments spécifiques au patient pour toutes les articulations majeures.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

