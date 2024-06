As 20 melhores universidades de IA formam a primeira turma de Ph.D.

101 formandos impulsionam o ecossistema de IA dos Emirados Árabes Unidos com avanços em pesquisa, desenvolvimento e aplicações comerciais – criando um centro tecnológico de IA do Sul Global

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Sua Alteza Xeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, participou da cerimônia de formatura de 2024 da Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) em 6 de junho, na qual foram diplomados 101 alunos de 22 países, que receberam títulos de pós-graduação nas principais áreas de IA, incluindo visão computacional (CV), aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP).

O evento também contou com a presença de Sua Excelência o Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Presidente Fundador do Conselho de Administração da MBZUAI, além de outras autoridades.

“Antes de muitos outros países reconhecerem seu potencial, as políticas lideradas pelo governo incentivaram a expansão da IA nos Emirados Árabes Unidos”, disse o Dr. Al Jaber. “Essas políticas promoveram o sucesso de empresas como a G42 e grandes modelos de linguagem como a Falcon. Consequentemente, esse pequeno país está criando um ecossistema de alto nível para talentos e empreendedorismo em IA. Estamos atraindo grandes investimentos de proeminentes empresas de tecnologia, como a Microsoft, e emergindo como um importante centro de inovação e aplicação de IA.”

O Dr. Al Jaber observou que o crescimento da IA é uma das três megatendências que moldam o futuro, juntamente com o ritmo acelerado da transição energética e a ascensão dos mercados emergentes e do Sul Global: “A crescente experiência da turma de 2024 será fundamental para solucionar alguns dos desafios mais urgentes do mundo. Na verdade, se quisermos atingir as metas ambiciosas do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos, acordado na COP28 em dezembro em Dubai, a IA deve ter um papel crítico.”

A terceira e maior formatura da MBZUAI celebrou o primeiro Ph.D. da universidade em ML, além de mestres em ML (55), CV (28) e PNL (12), contando com alunos provenientes de países como Emirados Árabes Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Índia, Vietnã, Paquistão, Etiópia e Sri Lanka.

O presidente da MBZUAI e professor universitário, Eric Xing, disse: “A turma de 2024 da MBZUAI é composta pelos futuros líderes de tecnologia, inovação e criatividade, e está preparada para aceitar a responsabilidade inerente à administração de algo tão poderoso e transformador. Eles nos deixam com o conhecimento, as habilidades e uma profunda compreensão da oportunidade que têm diante de si – a chance de moldar um futuro em que a IA sirva à humanidade com compaixão e padrões éticos inabaláveis – estão prontos para enfrentar os maiores desafios do mundo atual.”

Cinco anos depois de sua criação, a MBZUAI é hoje reconhecida como uma das 100 melhores universidades do mundo em ciência da computação e está classificada entre as 20 melhores por suas especializações em IA, CV, ML, PNL e robótica (CSRankings).

