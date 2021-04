Zoomlion organise une grande cérémonie de départ pour la livraison de 100 unités de machines de terrassement à destination des pays de l’Initiative ceinture et route

Une fois livrées, les machines de terrassement appuieront les efforts de construction d’infrastructures dans ces pays, contribuant ainsi à l’initiative importante de Zoomlion visant à soutenir le développement de l’Initiative ceinture et route (BRI). Depuis le début de l’année, Zoomlion a reçu d’importantes commandes de la part de plusieurs pays asiatiques clés de la BRI. La société fournit diverses solutions de construction complètes pour mieux répondre aux besoins des clients.

En améliorant continuellement la compétitivité de ses produits, Zoomlion a grandement aidé ses marchés internationaux des engins de terrassement à se développer rapidement. Par ailleurs, grâce aux efforts collectifs de ses équipes de recherche et développement basées en Chine et en Amérique du Nord, la société a considérablement renforcé sa capacité de R&D et lancé une nouvelle génération de produits, tels que les séries E-10 et G, répondant aux besoins de multiples environnements de travail. Les produits hautement fiables et efficaces de la société ont été optimisés par rapport à diverses fonctions clés, notamment l’adaptation de la puissance, le contrôle hydraulique et les opérations en cabine, tandis que leurs avantages importants en matière d’économie énergétique jouissent d’une reconnaissance croissante auprès des clients mondiaux.

Dans le contexte de la COVID-19, Zoomlion a déployé son personnel de maintenance dans divers sites de construction en Afrique, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient afin d’assurer le fonctionnement de ses machines de terrassement à l’étranger et de fournir un soutien continu aux principaux projets de construction de la BRI.

« Étant donné la reprise continue et rapide du marché des machines de construction, nous allons accélérer notre expansion à l’étranger, particulièrement dans les pays de la BRI, afin de faire avancer notre objectif de créer des produits plus verts, plus intelligents et plus respectueux de l’environnement pour nos clients mondiaux », a déclaré Deng Zhe, directeur général adjoint de Zoomlion Earthmoving Machinery Company.

À l’avenir, Zoomlion poursuivra ses efforts engagés dans les domaines de l’innovation des produits, de la fabrication intelligente et des services localisés en vue de déployer un éventail toujours croissant de produits et de services en première ligne du secteur mondial de la construction.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d’équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d’ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L’entreprise vend aujourd’hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories importantes.