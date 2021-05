Zoom Lança Plataforma Zoom Events para Experiências Virtuais

Uma Plataforma Tudo em Um para Produzir e Monetizar Eventos e Conferências Virtuais Interativos

SAN JOSE, Calif., May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunciou hoje o lançamento do Zoom Events, uma plataforma tudo-em-um com capacidade de produção de experiências virtuais interativas e envolventes, disponível a partir do segundo semestre. O Zoom Events combina a confiabilidade e escalabilidade das Reuniões, Bate-Papo e Webinars por Vídeo do Zoom em uma solução abrangente para organizadores de eventos, com capacidade de produzir eventos ao vivo com ingressos para públicos internos ou externos de qualquer tamanho.

O Zoom Events oferece algo para uma variedade de casos de uso – desde que grandes empresas gerenciem e hospedem eventos internos sem problemas, até reuniões de negócios e de vendas, e eventos externos, tais como conferências de usuários para empresas e empreendedores menores que usam o OnZoom para criar, hospedar e monetizar eventos, incluindo aulas de fitness e culinária, apresentações teatrais e muito mais. Como parte do lançamento do Zoom Events, o OnZoom, na fase Beta, será renomeado e integrado ao Zoom Events, podendo ser privado ou pesquisado e explorado publicamente.

O recente estudo global da Zoom How Virtual Do We Want Our Future to Be? (Quão Virtual Será o Nosso Futuro?), entrevistou pessoas em todo o mundo sobre o papel das comunicações por vídeo na nossa vida após a pandemia. Nos EUA, 80% dos entrevistados concordaram que após a pandemia tudo continuará a ter um elemento virtual, com 52% dos entrevistados dos EUA planejando participar de eventos presenciais e virtuais, reforçando a necessidade de uma solução tudo-em-um para criar experiências perfeitas de eventos híbridos/virtuais.

Benefícios da Plataforma Zoom Events:

Criação de um hub de eventos para o fácil gerenciamento e compartilhamento de eventos

Registro e emissão de bilhetes personalizáveis

Controle do acesso e do faturamento a partir de um portal

Hospedagem de vários eventos – gratuitos ou pagos, únicos ou séries

Reunião de participantes em redes integradas

Acompanhamento de estatísticas de eventos, tal como assiduidade, registro, receita e muito mais

Os eventos podem ser privados ou publicados no nosso diretório público para visualização do público

Os Zoom Events podem ser usados com a licença paga de Reuniões ou Webinar por Vídeo do Zoom

“É muito empolgante estar no Zoom, onde o ritmo da inovação continua a acelerar”, disse Oded Gal, diretora de produtos do Zoom. “Sabemos que as pessoas estão procurando flexibilidade em como participar de eventos no futuro. O modelo híbrido chegou para ficar, e o Zoom Events é uma solução perfeita para nossos clientes que desejam produzir e hospedar eventos públicos, empresariais e de clientes com uma solução fácil e potente. Esta é outra maneira de ajudar os clientes a escalar para atender às demandas dos consumidores e ao cenário virtual e híbrido em evolução.”

Para mais informação sobre Zoom Events, visite o website Zoom Events e leia o nosso blog recente.

Sobre o Zoom

O Zoom é para você. Ajudamos você a expressar ideias, se conectar a outras pessoas e se preparar para um futuro limitado apenas pela sua imaginação. Nossa plataforma de comunicações sem atrito é a única que teve início com o vídeo como base, e que nos permitiu o padrão da inovação. É por isso que somos uma escolha intuitiva, escalonável e segura para pessoas e pequenas e grandes empresas. Fundada em 2011, a Zoom é negociada publicamente (NASDAQ:ZM) e sediada em San Jose, Califórnia. Visite zoom.com e siga @zoom.

