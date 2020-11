Xinhua Silk Road : coup d’envoi de la première exposition de chefs-d’œuvre artisanaux à Dongyang, en Chine orientale

PÉKIN, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ — L’inauguration de la première exposition des « maîtres de Chine », mettant en vedette des œuvres artisanales créées par des artistes et maîtres-artisans chinois, s’est déroulée dimanche dernier à Dongyang, dans la province du Zhejiang, en Chine orientale. L’exposition, qui restera ouverte jusqu’à jeudi, vise à promouvoir le développement des secteurs de l’art, de l’artisanat et du mobilier en bois de rose en Chine.

Selon un responsable de l’événement, l’exposition, organisée, entre autres, par le gouvernement de Dongyang, la China Arts and Crafts Association et la China National Furniture Association devrait accueillir 108 000 visiteurs et compte 1 000 exposants et environ 500 marchands et acheteurs.

Parmi les œuvres exposées, qui s’étendent sur l’ensemble de l’aire d’exposition de 201 200 m2, mentionnons des sculptures sur bois, des sculptures sur racine, des pièces tissées en bambou, des céramiques, des œuvres en jade, des broderies, des calligraphies et des peintures, ainsi que des meubles en bois de rose et de style chinois.

Lors de l’inauguration, l’indice de prix de Dongyang-Chine pour les meubles en bois de rose a été publié pour la première fois. Celui-ci servira de référence pour les entreprises de bois de rose qui cherchent à bien gérer leurs activités et pour les consommateurs qui désirent acheter des meubles en bois de rose.

Un rapport sur le développement du secteur de la sculpture sur bois et du bois de rose à Dongyang et en Chine a également été dévoilé à cette occasion. Il indique que Dongyang compte environ 1 300 entreprises de sculptures sur bois et de meubles en bois de rose, et que la valeur totale de la production du secteur a atteint les 20 milliards de yuans en 2019. Comme la ville de Dongyang est dotée d’un système complet de développement de la chaîne industrielle, qui comprend le commerce du bois, la production, les ventes, le service après-vente ainsi que d’autres maillons de la chaîne, elle est considérée comme l’un des centres du secteur de la sculpture sur bois et du mobilier en bois de rose en Chine.

Dans le cadre de l’exposition des « maîtres de Chine », la 15e exposition d’art et d’artisanat de sculpture sur bois et de tissage en bambou de Chine, la 2e exposition de meubles en bois de rose de Chine, ainsi que des forums et des séminaires thématiques ont également été tenus, afin de promouvoir davantage l’esprit d’artisanat et de renforcer les échanges industriels et la coopération.

Au cours des dernières années, Dongyang a brillamment réussi à introduire des éléments en bois sculpté et en bois de rose dans d’autres secteurs, comme ceux de la décoration intérieure et des meubles de bateaux de croisière. Des œuvres intéressantes sont exposées pendant l’événement.

Pour la prochaine étape de son plan, Dongyang mettra l’accent sur l’établissement d’une base de démonstration à l’échelle nationale pour le développement intégré des arts et de l’artisanat, le renforcement de l’image de marque internationale du bois de rose de Dongyang et la croissance de haute qualité des secteurs de la sculpture sur bois, du tissage de bambou et du bois de rose.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/ 317290.html

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1326013/ Dongyang.jpg