Vinamilk présente sa démarche de promotion de la marque au Global Dairy Congress Asia 2022

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ — Vinamilk , première marque de produits laitiers du Vietnam et sixième marque de produits laitiers au monde, a récemment participé au Global Dairy Congress Asia 2022 qui s’est tenu à Singapour. Vinamilk a été invité à partager ses idées et son expertise dans la constitution de sa marque fétiche, Dielac, une marque de lait maternisé qui accompagne des générations de consommateurs vietnamiens depuis 33 ans.

Plus de 250 invités représentant des organismes et des entreprises de l’industrie laitière de plus de 10 pays asiatiques ont assisté au Global Dairy Congress Asia 2022, qui était axé sur les dernières tendances de l’industrie laitière, les nouveaux modèles commerciaux, les technologies avancées, etc.

Soucieux de répondre aux besoins des consommateurs et d’instaurer une relation de confiance, Vinamilk a surmonté de nombreux défis, tels que des équipements de production limités et le manque de confiance des consommateurs dans les marques de produits laitiers locales, pour élaborer une stratégie efficace pour Dielac, lancé il y a 33 ans et reposant sur trois piliers : la qualité des produits, l’innovation et l’amour.

Pour concurrencer équitablement les marques de produits laitiers étrangères bien établies, Vinamilk se concentre sur la coopération avec des organisations internationales spécialisées dans l’application des micronutriments et de la microbiologie pour mettre au point de nouveaux produits, en diversifiant son portefeuille de produits pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs. Les produits Dielac sont également enrichis de divers types de nutriments, qui sont similaires au lait maternel et adaptés aux besoins physiques et nutritionnels des enfants vietnamiens.

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs, Vinamilk a établi une usine moderne de lait en poudre à Binh Duong en 2013, avec une capacité pouvant atteindre 54 000 tonnes de produits par an, ce qui a consolidé le prestige de Dielac dans l’esprit des consommateurs.

« Développer un amour de la marque dans l’industrie laitière demande beaucoup d’attention, car les produits nutritionnels pour enfants doivent respecter la sécurité alimentaire et répondre aux normes internationales », a confié Nguyen Quang Tri, directeur exécutif du marketing chez Vinamilk.

L’« amour de la marque Dielac » est né de l’amour : du cœur des parents vietnamiens qui veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants ; du cœur des concepteurs de produits et des créateurs de marques en tant que Vietnamiens désireux de soutenir les générations vietnamiennes qui se tiennent aux côtés de leurs homologues étrangers ; et du cœur de Vinamilk, un entrepreneur déterminé à construire une industrie laitière vietnamienne de niveau international.

« L’importance d’établir une relation entre le consommateur et un producteur laitier passe par sa marque. Nous savons que nous disposons d’un marketing efficace qui suscite l’intérêt des consommateurs et leur fait comprendre la valeur et les avantages des produits laitiers pour la santé. Mais en fin de compte, les consommateurs achètent un produit et c’est pourquoi il est si important d’avoir une marque qui soit forte, reconnaissable et fiable », a ajouté Caroline Emond, directrice générale de la Fédération mondiale de laiterie.

Le parcours de Vinamilk Dielac, la première marque de lait maternisé produite par une entreprise vietnamienne, va de pair avec la croissance impressionnante de la société. Depuis son lancement en 1989, la marque Dielac est devenue une solution nutritionnelle à laquelle les consommateurs vietnamiens font confiance. Ces produits ont été les premiers à être exportés et sont restés une UGS importante dans le portefeuille d’exportation de la société.

À propos de Vinamilk

Fondée en 1976, Vinamilk est la première entreprise laitière du Vietnam. Elle figure parmi les 40 plus grandes entreprises de nutrition du monde en termes de revenus et parmi les 10 marques de produits laitiers ayant le plus de valeur au monde. Devenu un poids lourd de l’industrie laitière au cours des 46 dernières années, Vinamilk est aujourd’hui évalué à plus de 2,8 milliards de dollars américains.