Viettel Group aide des millions de clients vivant dans les pays en développement à rester en ligne pendant toute la pandémie

Les entreprises appartenant à Viettel Group aident des millions de clients dans le monde entier à rester en ligne pendant toute la pandémie

Elles proposent, entre autres solutions, des réductions sur les frais de service, des forfaits pédagogiques et des transferts d’argent gratuits

HANOÏ, Viet Nam, 17 avril 2020 /PRNewswire/ — Alors que les pays imposent ou conseillent à leurs citoyens de rester chez eux afin de réduire l’effet de la pandémie, les gens dépendent plus que jamais de leur connexion Internet pour le travail et l’enseignement.

Pour alléger le fardeau financier qui pèse sur leurs clients, les entreprises appartenant à Viettel Group fournissent des services de télécommunications à un prix exceptionnellement bas. Natcom triple la bande passante de la ligne fixe pour l’Internet à Haïti sans modifier les tarifs pour autant. Au Pérou, Bitel a doublé la bande passante Internet disponible pour les utilisateurs actuels et a offert 1 Gigabit de données à 3,6 millions de clients. Unitel réduit de 40 % les frais des services de données pour ses clients au Laos.

Viettel apporte également un soutien à l’enseignement à distance, qui en a grandement besoin. Metfone – la filiale de Viettel au Cambodge – fournit une connexion Internet gratuite aux portails pédagogiques du pays. Metfone réduit également de moitié les frais d’accès à l’internet pour plus de 2 000 étudiants jusqu’en mai. Au Mozambique, Movitel prévoit de fournir des paquets de données spéciaux aux étudiants, ce qui leur permettra d’accéder gratuitement à leurs documents officiels d’étude.

Les entreprises appartenant à Viettel Group facilitent également l’utilisation d’argent mobile et de portefeuilles mobiles pour éviter aux gens d’avoir à se rendre dans une banque. Movitel a relevé le plafond quotidien des virements d’argent et a réduit les frais de virement, ce qui incite les gens à effectuer leurs paiements et leurs virements en toute sécurité depuis leur domicile. Au Laos, Star Fintech a collaboré avec la Croix-Rouge du Laos pour lever des fonds en utilisant l’application u-money de l’entreprise, tout en renonçant à tous les frais de transfert. Au Cambodge, Metfone propose des virements d’argent gratuits de portefeuille à portefeuille.

Do Manh Hung, PDG de Viettel Global, a déclaré : « Malgré les défis que pose la pandémie, nous avons toujours à l’esprit notre responsabilité à l’égard des populations et des gouvernements des pays dans lesquels nous avons investi. Nous nous engageons à fournir des services et des technologies de qualité aux personnes vivant dans les zones touchées, à des tarifs avantageux ou même gratuitement si nécessaire ».

À propos de Viettel Group

Viettel Group est une entreprise internationale basée à Hanoï (Viet Nam). Le groupe a investi dans 11 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Viettel exploite cinq secteurs d’activité : les télécommunications et les technologies de l’information (TI) ; la recherche et la fabrication d’équipements électroniques et de télécommunications ; la défense ; la cybersécurité ; et les services numériques. Viettel Telecom, filiale de Viettel Group, est le plus grand prestataire de services de télécommunications au Viet Nam.