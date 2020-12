Viettel devient le premier fournisseur de 5G au Vietnam

Les clients ont accès gratuitement à des données 5G illimitées dans les districts de Hoan Kiem, Ba Dinh et Hai Ba Trung

Viettel utilise à la fois du matériel importé et du matériel développé par ses soins sur l’infrastructure du réseau 5G.

Les premiers tests montrent que la vitesse 5G de Viettel atteint 1,2 – 1,5 Gbps

HANOI, Vietnam, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ — Le groupe Viettel a annoncé le lancement d’un essai commercial 5G, devenant ainsi le premier opérateur de réseau au Vietnam à fournir des services 5G aux clients après une période d’essais techniques.

Les clients utilisant des téléphones portables compatibles 5G, dans le centre-ville des districts de Hoan Kiem, Ba Dinh et Hai Ba Trung, peuvent désormais bénéficier du service 5G sans mise à jour de la carte SIM. Pendant la période d’essai, Viettel fournira gratuitement des données 5G illimitées, permettant aux clients de profiter des avantages de la cinquième génération de technologies mobiles en termes de vitesse et de connectivité.

Les stations émettrices-réceptrices de base 5G de Viettel utilisent l’accès non autonome (NSA), une technologie actuellement utilisée par les principaux opérateurs 5G du monde tels que SK Telecom, KT (Corée du Sud), Verizon (États-Unis) et Vodafone (Royaume-Uni). Outre l’amélioration de la couverture, cette technologie augmente la capacité et réduit les interférences. L’amélioration de la bande passante permet d’augmenter la vitesse 5G par dizaines de fois, tout en réduisant la latence de 10 fois par rapport à la 4G.

Toutes les antennes 5G de Viettel sont de type 64T64R (64 émetteurs et 64 récepteurs) à la pointe de la technologie, ce qui double à la fois le rayon de couverture et la capacité par rapport aux antennes 4T4R (4 émetteurs et 4 récepteurs) couramment utilisées au Vietnam.

Les premiers tests montrent que la vitesse de la 5G de Viettel atteint 1,2 – 1,5 Gbps, la plus élevée du Vietnam. Les clients utilisant les services 5G de Viettel peuvent télécharger un film HD de 90 minutes en seulement 30 secondes (soit des dizaines de fois plus vite que les services 4G), regarder du football en direct ou jouer à des jeux en ligne sans décalage. De plus, la 5G de Viettel s’inscrira dans le contexte de l’essor des applications de RA/RV telles que les voyages virtuels, les achats virtuels…, apportant une énorme contribution aux changements de la vie socio-économique.

Lors de l’événement de lancement, Viettel s’est connecté à l’hôpital Viet Duc via le réseau 5G et le système Telehealth développés par le groupe. La connectivité 5G en temps réel apportera à l’avenir une contribution importante à l’examen médical, au traitement et à la chirurgie à distance au Vietnam.

Le président et directeur général du groupe Viettel, le major général Le Dang Dung, a déclaré : De même que la précédente universalisation des téléphones portables au Vietnam, Viettel, en tant que plus grande entreprise de télécommunications et d’informatique du Vietnam, continuera à jouer un rôle de pionnier dans la création d’une société numérique. L’infrastructure de télécommunications de pointe est un must pour l’industrie 4.0. Le groupe Viettel a complété l’écosystème à partir de l’infrastructure numérique, des solutions numériques, de la finance numérique, du contenu numérique, de la logistique et de l’e-commerce, etc. jusqu’à présent, répondant ainsi aux besoins de la construction d’un e-gouvernement, et du développement d’une économie et d’une société numériques au Vietnam.

Au Vietnam, Viettel est un pionnier dans la recherche et la fabrication d’équipements 5G. Le géant des télécommunications a testé et progressivement commercialisé les services 5G, faisant du Vietnam l’un des premiers pays au monde à avoir accès à la 5G, facilitant l’application des nouvelles technologies et ouvrant la voie à la transformation numérique.

Après Hanoi, Viettel continuera à étendre le réseau 5G pour un test commercial précoce à Da Nang et Ho Chi Minh.