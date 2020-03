UnionPay International lance au Pakistan un portefeuille mobile offrant un service de paiement sans contact et par code QR

KARACHI, Pakistan, 12 mars 2020 /PRNewswire/ — UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre du produit de paiement mobile de Huawei Pay au Pakistan en partenariat avec Huawei et la National Bank of Pakistan (NBP), l’une des plus grandes banques commerciales du Pakistan. Ce nouveau service permet aux utilisateurs locaux de téléphones Huawei/Honor de payer aussi bien sans contact que par code QR. Il s’agit également du premier service de portefeuille mobile de ce système de cartes à proposer ces deux options de paiement à l’étranger.

La double fonction de paiement des produits de paiement mobile d’UnionPay ajoute le paiement par code QR au paiement sans contact et peut être proposée sur tout smartphone équipé de la technologie NFC. Grâce à cette fonction, les utilisateurs n’ont à saisir les informations de leur carte dans leur téléphone mobile qu’une seule fois pour pouvoir ensuite accéder à plusieurs méthodes de paiement mobile.

Les utilisateurs pakistanai peuvent désormais saisir les informations des cartes UnionPay émises par NBP au sein de l’application de portefeuille mobile Huawei Pay pour ensuite choisir d’effectuer des opérations de type tap & go (sans contact) ou scan & go (code QR) à leur guise ou en fonction des conditions d’acceptation des commerçants. Enfin, les utilisateurs peuvent accéder facilement à la fonction de paiement par authentification par empreinte digitale sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Compte tenu de l’adoption grandissante des services de paiement mobile, UnionPay International a étendu ses services en dehors de la Chine continentale. Pour séduire les utilisateurs de différentes régions, UPI a développé des produits basés sur deux méthodes de paiement – par code QR et sans contact – qui offrent une expérience de paiement transparente à tout moment et en tout lieu. Le lancement de la double fonction de paiement permettra aux institutions partenaires d’UPI de proposer à leurs clients des services de paiement mobile diversifiés, plus flexibles et à l’efficacité accrue.

Plusieurs facteurs ont contribué au lancement de la nouvelle fonction au Pakistan. Dans le pays, le paiement mobile gagne en popularité puisqu’un nombre croissant de jeunes utilisent leurs smartphones et portefeuilles numériques pour effectuer des paiements. En parallèle, UnionPay est utilisé à l’échelle nationale avec environ 300 000 commerçants acceptant les paiements par code QR UnionPay. Enfin, UnionPay est le deuxième plus vaste système international de cartes en termes d’émission de cartes au Pakistan, avec plus de 2,75 millions de cartes émises en partenariat avec NBP sur un total de 12,6 millions de cartes émises localement par UPI.

À ce jour, plus de 4,5 millions de commerçants en dehors du continent chinois acceptent le service mobile UnionPay dans 57 pays et régions du monde. Au total, 53 produits de portefeuille mobile développés ou mis à niveau conformément aux normes techniques d’UnionPay ont été lancés sur 13 marchés, offrant aux clients locaux des services de paiement mobiles sans contact ou par code QR.

À propos d’UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay axée sur la croissance et le soutien des activités mondiales d’UnionPay. En partenariat avec plus de 2 000 institutions dans le monde, UnionPay International a obtenu l’acceptation de ses cartes dans 178 pays et régions du globe ainsi que leur émission dans 58 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontalier de haute qualité, rentables et sécurisés au plus grand nombre de titulaires de cartes au monde et propose des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes et de commerçants UnionPay dans le monde.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.unionpayintl.com/en