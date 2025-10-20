Uma Nova Era para o Impacto da Pesquisa: AACSB, AOM e Parceiros Globais Convidam o Feedback Público sobre Marco Estrutural

TORONTO, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A AACSB International (AACSB) e a Academy of Management (AOM), em colaboração com oito organizações líderes da comunidade acadêmica de business, lançaram hoje Global Research Impact Framework: Exposure Draft, um passo importante para a expansão do alcance, relevância e rigor da pesquisa de ensino de business em todo o mundo.

A Global Research Impact Task Force, composta por representantes da AACSB International, Academy of International Business, Academy of Management, American Accounting Association, American Marketing Association, Asia Academy of Management, Association for Information Systems, European Accounting Association, Journal of Operations Management e Production and Operations Management Society, é uma colaboração sem precedentes entre disciplinas, regiões e sociedades acadêmicas para redefinir o futuro do impacto da pesquisa no ensino de business.

Durante décadas, o sistema existente de reconhecimento do impacto da pesquisa manteve a excelência acadêmica. No entanto, com a mudança das expectativas da sociedade e a intensificação da exigência de relevância, o ecossistema de pesquisa enfrenta um momento crucial. Essa coalizão reconhece que atender a essas novas demandas exigirá uma ação ousada e coordenada para liderar uma transformação em todo o sistema, para que a pesquisa continue a moldar os negócios, as políticas e a sociedade de forma significativa e mensurável.

A estrutura está sendo orientada por quatro objetivos críticos:

Redefinição do Impacto : Expansão da definição do impacto da pesquisa para além das métricas acadêmicas tradicionais.

: Expansão da definição do impacto da pesquisa para além das métricas acadêmicas tradicionais. Aumento da Avaliação : Identificação dos princípios de avaliação que reflitam contribuições significativas, empíricas e práticas.

: Identificação dos princípios de avaliação que reflitam contribuições significativas, empíricas e práticas. Capacitação da Inovação: Oferta de flexibilidade para ensino de business e suas disciplinas para a identificação de incentivos e recompensas do impacto baseado em evidências.

Oferta de flexibilidade para ensino de business e suas disciplinas para a identificação de incentivos e recompensas do impacto baseado em evidências. Ampliação do Engajamento: Garantia de que o impacto da pesquisa reflita as perspectivas de várias partes interessadas, incluindo academia, indústria, formuladores de políticas, reguladores e sociedade.

“O Avanço do impacto da pesquisa não pode ser realizado por qualquer grupo”, disse Lily Bi, presidente e CEO da AACSB. “Todos nós – comunidade acadêmica, profissionais e formuladores de políticas – precisamos trabalhar juntos em direção a uma visão compartilhada. Essa estrutura é um catalisador para essa mudança. Precisamos evoluir a forma como avaliamos e reconhecemos o impacto na academia de business, e nos manter fiel ao rigor e à qualidade que definem uma grande pesquisa.”

“A pesquisa deve ir além dos nossos próprios círculos acadêmicos”, disse Peter Bamberger, ex-presidente da AOM. “Esta iniciativa reflete um compromisso coletivo com o avanço da pesquisa que informa a prática, molda a política e cria valor tangível para a sociedade.”

O Exposure Draft incentiva o ensino de business a adotar uma abordagem de avaliação multidimensional, integrando indicadores qualitativos e quantitativos para capturar o impacto nos domínios acadêmico, empresarial, político, social e educacional. Esta estrutura se alinhará com o projeto de Atualização de Padrões da AACSB para garantir que os Padrões Globais para Educação Empresarial reforcem a evolução do impacto da pesquisa.

O Exposure Draft está aberto para comentários públicos de 20 de outubro de 2025 a 23 de janeiro de 2026. A AACSB e seus parceiros convidam professores, líderes institucionais, profissionais e formuladores de políticas a analisar a estrutura e enviar feedback por meio da pesquisa vinculada ao esboço da exposição. A contribuição da comunidade ajudará a refinar a estrutura, que culminará nas conclusões finais compartilhadas na Conferência Internacional e Reunião Anual da AACSB em Seattle, Washington, EUA, em abril de 2026.

Para ler e responder ao Global Research Impact Framework: Exposure Draft, visite aacsb.edu/insights/reports/2025/research-impact-framework-exposure-draft.

