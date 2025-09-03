O catálogo de casos de uso de implantação e migração de SASE integrados oferece aos clientes, revendedores e fornecedores um caminho de implementação de serviço mais rápido.

DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A UBiqube, líder global em orquestração e automação de infraestrutura de TI de múltiplos domínios, apresentou hoje o SASE OpsLab, um mercado para soluções de automação de SecOps que interrompe a forma como o SASE é entregue e operado.

O SASE tornou-se o modelo de consumo de segurança cibernética preferido das corporações, mas seu modelo de entrega baseado em PoP sobrecarrega sua equipe de TI com tarefas de configuração de túnel demoradas e propensas a erros. De acordo com o Relatório de Acesso Seguro à Rede 2025 da Hughes, 48% das organizações citam a integração com a infraestrutura legada como seu maior desafio, com 39% enfrentando desafios para gerenciar vários fornecedores e, ao mesmo tempo, garantir a interoperabilidade. Juntos, esses fatores retardam a ativação do serviço, aumentam o risco operacional e reduzem a própria agilidade que o SASE promete oferecer.

O SASE OpsLab elimina esses pontos problemáticos de SecOps ocultos com seu extenso mercado de kits de automação integrados projetados para simplificar o encapsulamento de PoP, a migração de SASE, as atualizações de CPE e muito mais.

“O crescimento explosivo na adoção do serviço SASE exige que cada etapa do processo de entrega seja orientada para a escala. Após uma extensa pesquisa com clientes, ficou muito claro para nós que o setor precisava de uma atualização séria de automação de SecOps”, disse Nabil Souli, CEO da UBiqube. “Com o lançamento do SASE OpsLab, redefinimos a forma como o SASE é entregue, liberando horas de engenharia de tarefas não ligadas à segurança cibernética para a maximização do retorno do SASE, mantendo a TI segura.”

Para mais informações sobre como a abordagem de automação em primeiro lugar do SASE OpsLab elimina a complexidade operacional do SASE, visite: www.sase-opslab.com ou https://www.ubiqube.com/

Sobre a UBiqube

A UBiqube é líder global em automação de infraestrutura de TI e nuvem, permitindo que as organizações projetem, implantem e operem ambientes complexos de vários fornecedores em escala. Com sua comprovada pilha de automação e experiência em orquestração de múltiplos domínios, a UBiqube capacita provedores de serviços, empresas e parceiros de canal para simplificar radicalmente as operações, acelerar a prestação de serviços e revelar a inovação em redes e segurança.

