Uberall lève 115 millions de dollars et signe un accord pour acquérir MomentFeed

Cette combinaison crée un nouveau leader mondial dans le domaine des solutions d’expérience client « Near Me ».

LOS ANGELES et BERLIN, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Uberall , un leader mondial des solutions marketing SaaS « Near Me » (de proximité), a annoncé aujourd’hui avoir reçu un investissement en capital de 115 millions de dollars mené par Bregal Milestone, Level Equity, United Internet et la direction d’Uberall, qui sera déployé pour accélérer la croissance de l’entreprise aux États-Unis et au Canada.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Uberall annonce simultanément la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de MomentFeed , le principal fournisseur de solutions d’optimisation de la recherche de proximité en Amérique du Nord. Ensemble, Uberall et MomentFeed créent une nouvelle plateforme d’expérience client « Near Me » plus puissante et dotée de capacités inégalées et d’une portée mondiale. La société combinée gérera la présence en ligne de 1,35 million de sites commerciaux, plus que tout autre de leurs concurrents actuels. MomentFeed et Uberall comptent parmi leurs clients nombre des marques multi-sites les plus importantes et les plus reconnaissables au monde, dont BP, KFC, Marks & Spencer, McDonald’s et Pizza Hut.

« Alors que les consommateurs sortent d’un an ou plus de confinements, les entreprises rebondissent, et elles doivent être en mesure de répondre aux demandes croissantes des clients qui souhaitent recevoir les expériences et les services en magasin qu’ils attendent », a déclaré Florian Hübner, cofondateur et PDG d’Uberall. « Le regroupement d’Uberall et de MomentFeed nous aide à devenir le leader évident du secteur avec des produits plus innovants, une équipe de classe mondiale et les ressources financières nécessaires pour tirer pleinement parti de cette opportunité. »

Uberall et MomentFeed sont des partenaires commerciaux de longue date partageant une vision similaire et une suite de produits complémentaires. La plateforme combinée rassemblera les produits leaders du marché et de gestion de la réputation d’Uberall, ainsi que des fonctionnalités innovantes telles que les campagnes locales Google Ads, et les combinera avec les meilleures capacités sociales locales, l’analyse du sentiment des clients et l’offre de services de classe entreprise de MomentFeed.

« Alors que nous avons vu le marché se diriger vers la consolidation, nous avons envisagé plusieurs sociétés potentielles avec lesquelles fusionner. Uberall était de loin notre préférée », a déclaré Nick Hedges, PDG de MomentFeed. « Cette combinaison revêt un sens stratégique énorme pour nos clients, qui représentent les grands noms des plus grandes marques omnicanales des États-Unis. Cela permet d’accélérer notre rythme d’innovation déjà rapide, donnant aux clients un avantage encore plus important dans le monde hyper-concurrentiel du marketing “Near Me”. »

Le PDG de MomentFeed Nick Hedges rejoindra l’équipe de direction d’Uberall en tant que directeur stratégique et vice-président exécutif pour l’Amérique du Nord, dirigeant l’unité commerciale nord-américaine d’Uberall qui disposera d’une empreinte commerciale, de service et d’ingénierie significative en Californie.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l’équipe d’Uberall pour cette prochaine phase de croissance. Notre investissement stratégique accélèrera considérablement l’ambition d’Uberall de devenir la plus grande plateforme d’expérience client “Near Me” dans le monde entier. La suite complète de solutions différenciée d’Uberall est inégalée par la concurrence en termes d’intégration et de fonctionnalité, fournissant aux clients un véritable avantage pour atteindre, convertir et interagir avec les clients en ligne. Nous sommes impatients d’aider Florian, Nick et leur équipe talentueuse à exécuter leur feuille de route passionnante d’innovation et d’expansion », a déclaré Cyrus Shey, associé directeur de Bregal Milestone.

À propos d’Uberall

Uberall permet aux plus grandes marques du monde d’offrir une expérience client mémorable « Near Me » (de proximité), allant des interactions en ligne aux ventes hors ligne.

Comme les consommateurs d’aujourd’hui s’attendent à une expérience omnicanale, ils ne font plus de distinction entre les services en ligne et hors ligne. Ainsi, le parcours client « Near Me » comprend tous les points de contact d’un client avec les points de vente locaux d’une marque : de la recherche, la persuasion, l’achat et la recommandation au retour en tant que client régulier. La plateforme d’Uberall permet aux entreprises de combler le fossé entre ces points de contact et facilite une expérience client fluide qui évoque les émotions positives et la satisfaction des clients.

Uberall, fondée en 2013 et basée à Berlin, en Allemagne, possède des bureaux dans 6 pays avec près de 300 employés. Uberall fournit actuellement ses services à plus de 1 600 clients multi-sites dans 170 pays.

À propos de MomentFeed

MomentFeed est la principale plateforme d’optimisation de la recherche de proximité (Proximity Search Optimization) à laquelle font confiance nombre des plus grandes marques multi-sites des secteurs de la restauration, de la vente au détail, de l’automobile, de l’hôtellerie et des services financiers. L’optimisation de la recherche de proximité suscite un intérêt considérable de la part des directeurs marketing de marques et de franchises nationales et multi-sites, afin d’être visibles localement, au moment précis où un client en a besoin. MomentFeed permet aux marques nationales d’exécuter des campagnes marketing hyperlocales à grande échelle, favorisant la connaissance locale, la fréquentation des magasins et d’autres appels de rendez-vous et commandes.

Fondée en 2010, MomentFeed a son siège social à Santa Monica, en Californie. Désignée Société privée à la croissance la plus rapide par Inc 5000, elle a également été nommée Meilleure entreprise comparativement.

