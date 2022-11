Tusk Innovation annonce de nouveaux produits « Combo »

TUSK PRODUCT

LONDRES, 24 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Tusk Inc. Limited ( www.tusklimited.com ), fondée en 2012 au Royaume-Uni et à Kuala Lumpur, se spécialise dans un premier temps dans la gestion de capital. La société, qui possède des bureaux dans le monde entier, est désormais une cheffe de file des solutions électriques destinées aux utilisateurs d’équipement de minage, de l’énergie solaire et des adaptateurs. Elle annonce aujourd’hui l’arrivée de nouveaux produits « Combo ». Cette gamme de produits est principalement dédiée aux applications électriques. Pour tout mineur acheté, celui-ci est livré avec un panneau solaire, en vue de réduire la consommation d’énergie. Consulter les produits ici https://tusklimited.com/ products

En sa qualité de cheffe de file des solutions électriques, Tusk Innovation a annoncé des remises de 30 % sur son combo d’équipement de minage, qui combine un panneau solaire à un mineur de bitcoins. Après avoir récemment abandonné les outils polycristallins au profit des matériaux photovoltaïques, Tusk Inc. a testé au fil du temps l’efficacité d’une combinaison de ses produits solaires avec des solutions de minage de cryptomonnaies et constaté qu’il s’agissait de la solution la plus efficace. Les investisseurs de Tusk Inc. peuvent désormais facilement miner leurs bitcoins sans interruption, en profitant de risques réduits et de profits optimaux.

Cette stratégie vise à réduire la quantité d’électricité consommée par les clients lorsqu’ils minent des cryptomonnaies. Elle a été dévoilée la semaine dernière par le Responsable des opérations, John Walls. Selon M. Walls, « Les rapports indiquent de façon incontestable que la quantité d’électricité dont les mineurs ont besoin peut s’avérer trop conséquente. Dès lors, nous avons mis au point une alternative pertinente. »

Les profits du minage

Même s’il est louable et hautement rentable pour de nombreuses personnes de mettre au point des fermes de minage de cryptomonnaies, la spéculation est omniprésente et peut entraîner des coûts significatifs, notamment en termes de consommation électrique. En vous proposant un panneau solaire qui n’a aucun impact sur vos factures d’électricité, couplé à un appareil capable d’exécuter des tâches de double minage, Tusk Inc. a mis au point une solution durable. Il vous suffit de miner vos bitcoins, sans vous soucier de la volatilité du marché, tout en ignorant les problématiques de consommation d’énergie.

Tusk Inc. s’est distinguée en permettant à ses client d’acquérir des services de développement de portefeuille de cryptomonnaies et des processeurs graphiques auprès de la société qui possède des bureaux sur trois continents. Elle jouit également d’une riche expérience dans le développement de la Blockchain et des solutions de minage de bitcoins, ainsi que dans d’autres domaines.

À propos de Tusk

Fondée en 2012 par une équipe constituée d’experts de la gestion, rejointe par la suite par des experts de la technologie, Tusk Inc. est désormais une cheffe de file des solutions électriques. La société peut également se prévaloir d’une capacité à gérer efficacement les risques, puisqu’elle intervient dans ce domaine depuis plus de dix ans. Au travers de différentes innovations technologiques, la société a intégré des projets moins risqués au système de gestion des risques, dont notamment le minage de cryptomonnaies, en recourant à des matériaux photovoltaïques.

John Walls

PR Manager

john@tusklimited.com

(+44)7451214344

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 3b9f1b17-0a1a-4dce-bab8- 8ffb601ccfac

GlobeNewswire Distribution ID 1000768791