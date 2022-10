Triller présente le Metaverz, offrant un accès complet au divertissement mondial

Triller s’associe à Epik et aux plus grands artistes du secteur du divertissement pour créer la première plateforme virtuelle intégrée de musique, de jeux, de sports et d’événements en direct au monde

Lien vers un aperçu vidéo du Metaverz ici.

LOS ANGELES, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Triller, la plus grande plateforme alimentée par l’IA pour les créateurs, applique son approche donnant la priorité aux créateurs au métavers. Triller annonce aujourd’hui son nouveau projet : le Metaverz, la première plateforme virtuelle intégrée numérique, de technologie, de médias et de divertissement en son genre. À l’intérieur du Metaverz, les fans peuvent assister à un concert virtuel avec leurs artistes préférés ou entrer dans une discothèque virtuelle et s’aventurer dans une salle VIP pour interagir avec des célébrités, des influenceurs et des créateurs.

« Nous sommes extrêmement ravis de lancer le Metaverz et d’offrir un accès direct aux créateurs de tous les coins du monde », a déclaré Mahi de Silva, PDG de Triller. « Nous nous engageons à étendre nos offres pour nos utilisateurs, nos créateurs et nos entreprises, et entrer dans le métavers positionne stratégiquement Triller à l’avant-garde de plusieurs tendances convaincantes, dont le Web3 et la décentralisation. Nous sommes désormais en première ligne de l’avenir du contenu de créateurs. Des objets de collection et souvenirs financés par NFT aux concerts virtuels en passant par les jeux et les achats, l’écosystème Metaverz va être révolutionnaire. »

Le Metaverz compte aujourd’hui une valeur d’investissement dans le métavers de plus de 100 millions de dollars à travers divers actifs et propriétés numériques, et devrait se développer rapidement. Le Metaverz de Triller opèrera à l’intersection de la musique, des sports, des jeux et des événements en direct. Les utilisateurs peuvent s’engager avec les plus grands événements sportifs et musicaux en direct de Triller qui attirent des millions de spectateurs dans le monde entier, y compris le Bare Knuckle Fighting Championship, Triller Fight Club, Verzuz et bien d’autres, en plus d’avoir la possibilité d’interagir avec des artistes et d’autres fans dans un cadre unique qui leur apporte le monde.

« Lorsque votre événement sportif préféré se déroule sur un autre continent, vous pouvez quand même y assister au premier rang et partager des moments inoubliables avec d’autres fans », a commenté Christopher Taurosa, responsable du Metaverz. « Si vous souhaitez vivre une nouvelle expérience d’achat numérique, vous pouvez faire vos achats dans l’un des magasins de nos centres commerciaux virtuels, ou si vous aimez les jeux, vous pouvez jouer avec vos amis et interagir avec la communauté de plein de nouvelles façons engageantes uniquement disponibles dans le Metaverz. »

Le Metaverz est le dernier exemple de la manière dont Triller constitue une boîte à outils puissante pour les créateurs, par les créateurs. Triller leur permet de monétiser leurs connexions comme jamais auparavant, avec des engagements allant jusqu’à 73 % contre 1 % sur d’autres plateformes comme Instagram.

« Le Metaverz de Triller souligne son engagement à donner aux créateurs du monde entier les moyens de maximiser leurs relations avec leurs fans, tout en développant de puissants outils pour connecter les marques et les créateurs », a ajouté M. de Silva. « Triller rompt le moule des réseaux de jardin fermé, et le Metaverz continuera d’ouvrir la voie à Triller en tant que plateforme de premier plan pour les créateurs, facilitant le commerce et maximisant le taux d’audience. »

Le réseau de jardin ouvert de Triller élimine les grandes entreprises technologiques en tant qu’intermédiaires et rend le pouvoir aux créateurs et à leurs utilisateurs, leur permettant de se connecter directement aux marques qui souhaitent travailler avec eux.

« Notre objectif principal est d’éliminer la barrière d’entrée au métavers. Notre plateforme permet à tous de se connecter et d’interagir en toute transparence avec leurs créateurs préférés, d’assister à des événements qu’ils ne seraient normalement pas en mesure de voir et d’interagir directement avec des personnes du monde entier », a déclaré M. Taurosa. « Le Metaverz permet de supprimer instantanément les limites de temps et de distance, en plus de donner aux deux côtés de l’économie créatrice l’espace nécessaire pour créer et ravir avec du contenu et des expériences – vous pouvez être qui vous voulez être et aller où vous voulez aller. »

Une autre caractéristique unique de l’expérience du Metaverz est le partenariat de Triller avec Epik, une plateforme mondiale de premier plan pour les expériences de jeu et RA/RV qui produit des expériences numériques haut de gamme pour plus d’un milliard de joueurs dans le monde entier.Triller et Epik lanceront plusieurs jeux au sein du Metaverz et annonceront de futurs partenariats avec certaines des plus grandes sociétés de jeux au monde. Grâce à cette collaboration créative, le Metaverz permettra aux joueurs d’acheter des mises à niveau avec des artefacts, des équipements et des forfaits supplémentaires tels que des cartes de collection composées d’artefacts ou d’avatars pour leurs personnages de jeu.

Pour célébrer le lancement du Metaverz, Triller organisera un événement avec le DJ et artiste électronique Sam Feldt en direct des Pays-Bas lors de l’un des plus grandes rassemblements de musique électronique au monde, l’Amsterdam Dance Event, le 22 octobre. L’événement sera gratuit pour toutes les personnes y accédant via le Metaverz.

« Je suis très heureux de m’associer à Triller pour le lancement du Metaverz», a déclaré Victor David, cofondateur et PDG d’Epik. « Il s’agit d’un mariage parfait combinant le réseau social, la plateforme pour les créateurs, les célébrités, les événements et le contenu de Triller avec notre expertise technique, notre réseau de jeux vidéo et nos programmes d’adhésion. En travaillant ensemble, nous nous rapprochons de l’adoption de masse et le résultat sera une expansion rapide dans tout ce qui a trait au métavers. »

Triller, qui travaille avec des centaines de marques parmi les plus importantes au monde et permet plus de 750 millions d’interactions sociales par mois, saisit l’opportunité de continuer à monétiser ces transactions.

« Nous avons consacré beaucoup de réflexion, de temps et de capital à la création de ce que nous pensons être la plateforme de métavers d’événements en direct la plus avancée disponible aujourd’hui », a commenté M. de Silva. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec tous nos partenaires, influenceurs, célébrités et entreprises pour nous assurer que ce lancement ne se limite pas à des mots, mais qu’il s’agisse vraiment du lancement d’un nouveau monde. »

Rien qu’en 2022, Triller a renforcé sa présence dans le monde des sports de combat avec les acquisitions de Bare Knuckle Fight Club et Pillow Fight Championship. Dans l’espace des créateurs de contenu, Triller a également acquis Fangage, une plateforme visant à maximiser la monétisation des créateurs, renforçant son engagement à placer les créateurs de contenu au premier plan.

Pour tout complément d’information et pour être l’un des premiers à en savoir davantage sur les mises à jour relatives au Metaverz, rendez-vous sur www.metaverz.com ou suivez @triller sur les médias sociaux pour des bandes-annonces, dates de sorties, promotions de célébrités, concerts, événements sportifs, moments d’achat et expériences de jeu améliorées sur Metaverz.com.

À propos de Triller

Triller est la plateforme technologique de « jardin ouvert » alimentée par l’IA pour les créateurs. En associant la culture musicale au sport, à la mode, au divertissement et aux influenceurs par le biais d’une vision à 360 degrés du contenu et de la technologie, Triller encourage ses influenceurs à publier le contenu créé sur l’application à travers différentes plateformes de réseaux sociaux et utilise une technologie exclusive d’IA pour promouvoir et suivre leur contenu de manière virale sur des sites et réseaux affiliés et non affiliés, leur permettant d’atteindre des millions d’utilisateurs supplémentaires. Triller possède également VERZUZ, la plateforme de musique en direct, les marques de sport de combat Triller Fight Club, Triad Combat et BKFC, Amplify.ai, une plateforme d’engagement client de premier plan, FITE.tv, un service de streaming PPV, AVOD et SVOD mondial de premier plan, Thuzio, un leader dans les événements et expériences d’influenceurs B2B de qualité supérieure, Fangage, une plateforme permettant aux créateurs de s’engager avec les fans et de monétiser le contenu, et Julius, une plateforme permettant aux marques et aux agences de tirer parti des créateurs pour l’engagement social et le commerce social.

À propos d’Epik

Avec plus de 300 clients de jeux vidéo, Epik est la principale agence d’octroi de licences mondiale qui met des marques dans des jeux vidéo pour produire des objets et des expériences numériques haut de gamme pour plus d’un milliard de joueurs dans le monde avec le plus grand écosystème numérique et des centaines des marques de divertissement les plus populaires au monde. Epik est largement considéré comme le leader de l’industrie de la blockchain produisant des collaborations pour des objets de collection numériques sous licence premium, des NFT et des expériences exclusives alimentées par une technologie inter-chaîne propriétaire interopérable. Epik a été la première et la seule société NFT à conclure des contrats avec des sociétés de jeux AAA pour les NFT. Parmi ses clients figurent ViacomCBS, Warner Music, Garena, Tencent et Universal.

