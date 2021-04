Tim Born nomeado Vice-Presidente, Oceania e Sudeste Asiático do Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso

TEMECULA, Califórnia, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Tim Born para Vice-Presidente da Oceania e da Região Sudeste Asiático.

Esta importante adição à nossa equipe de gestão está alinhada com os objetivos da Divisão Industrial da Nikkiso para melhor atender e apoiar nossos clientes em territórios estratégicos.

Tim iniciou sua carreira em 1983, como Engenheiro de Produção da BOC Gases, e mais tarde ocupou vários cargos como Gerente de Fábrica, Engenheiro Sênior de Comissionamento e Processo, e Gerente de Serviços de Engenharia do Cliente no mesmo grupo, com funções na Austrália e no Reino Unido.

Em 1997, Tim entrou para a Porgera Joint Venture Gold Mine (PNG) como Engenheiro Sênior de Processo, operando ASUs em larga escala, passando depois para a Air & Gas Industries em 1999, como Gerente de Instalação e Engenharia.

Em 2000, Tim ingressou na Cryoquip Pty Ltd, como Gerente Geral, e em 2012 foi nomeado Diretor Executivo da empresa na Austrália.

Em 2020, Tim foi promovido ao cargo de Vice-Presidente da Cryoquip – Sudeste Asiático.

Tim é formado em Engenharia Química pela Melbourne University e fez mestrado em Administração de Empresas na Queensland University.

Com sua vasta experiência na gestão e ampliação da divisão Cryoquip na Austrália, Sudeste Asiático e Índia, a Tim liderará as equipes Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases nesta importante região e embarcará em uma missão de ampliar a participação no mercado de forma sustentável e rentável.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informações, visite www.cryoind.com e www.nikkiso.com .